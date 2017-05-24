ÖZEL HAREKATÇILARDAN SAVAŞ MUHABİRLERİNE EĞİTİM

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "9. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığınca kursiyerlere kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi verilerek, kurşun geçirmez ekipmanlar anlatıldı.

Saha eğitimleri kapsamında kursiyerler, Özel Harekat Daire Başkanlığında 22 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine doğru yola çıktı. Güzergahta kendilerini bekleyen örnek pusu olaylarından habersiz yürüyen kursiyerler, bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı.

Zorlu arazi koşullarında 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü almaya çalışan kursiyerler, atılan aydınlatma fişeğiyle yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarına karşı kursiyerler, senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan 10 kilometre yürüyerek Özel Harekat Dairesi Başkanlığına gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünelin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Kursiyerlerden Orhan Onur Gemici, 15 Mayıs'ta başlayan eğitimde sona yaklaşıldığını belirterek, "Özel Harekat polisleriyle ikinci günün sonuna geldik. Eğitimler genel itibarıyla çok başarılı geçti. Bu eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Burada bize öğretilen şu oldu, 'Talimde ter dökmeyen, savaşta kan döker.' Biz de bu sözleri aklımızın bir köşesine kazıdık. Buna göre eğitimlerimizi yaptık." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü ise kursiyerlerin savaş bölgesine gittiğinde can güvenliğini sağlama ve görevini yapma konusunda bir tecrübe kazandığını vurgulayarak, savaş muhabirliği eğitimini bütün muhabirlerin alması gerektiğini söyledi.

Kursiyerler ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı. Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polisler tarafından parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları, uygulamalı olarak test etti.

Öte yandan kursiyerler eğitim sonrası paintball oynayarak koordinasyon ve ekip çalışması reflekslerini güçlendirdi, moral depoladı.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

Anadolu Haber Ajansı