banner197
Ana SayfaGÜNCEL

ÖZEL HAREKATÇILARDAN SAVAŞ MUHABİRLERİNE EĞİTİM

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:34
Bu haber 555 kez okundu

Anadolu Ajansı Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "9. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi sürüyor

ÖZEL HAREKATÇILARDAN SAVAŞ MUHABİRLERİNE EĞİTİM
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "9. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığınca kursiyerlere kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi verilerek, kurşun geçirmez ekipmanlar anlatıldı.

Saha eğitimleri kapsamında kursiyerler, Özel Harekat Daire Başkanlığında 22 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine doğru yola çıktı. Güzergahta kendilerini bekleyen örnek pusu olaylarından habersiz yürüyen kursiyerler, bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı.

Zorlu arazi koşullarında 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü almaya çalışan kursiyerler, atılan aydınlatma fişeğiyle yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarına karşı kursiyerler, senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan 10 kilometre yürüyerek Özel Harekat Dairesi Başkanlığına gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünelin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Kursiyerlerden Orhan Onur Gemici, 15 Mayıs'ta başlayan eğitimde sona yaklaşıldığını belirterek, "Özel Harekat polisleriyle ikinci günün sonuna geldik. Eğitimler genel itibarıyla çok başarılı geçti. Bu eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Burada bize öğretilen şu oldu, 'Talimde ter dökmeyen, savaşta kan döker.' Biz de bu sözleri aklımızın bir köşesine kazıdık. Buna göre eğitimlerimizi yaptık." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü ise kursiyerlerin savaş bölgesine gittiğinde can güvenliğini sağlama ve görevini yapma konusunda bir tecrübe kazandığını vurgulayarak, savaş muhabirliği eğitimini bütün muhabirlerin alması gerektiğini söyledi.

Kursiyerler ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı. Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polisler tarafından parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları, uygulamalı olarak test etti.

Öte yandan kursiyerler eğitim sonrası paintball oynayarak koordinasyon ve ekip çalışması reflekslerini güçlendirdi, moral depoladı.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.