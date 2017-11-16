ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ OBEZİTE KONUSUNDA İDDİALI

5 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olan Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, 16 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 6 dâhili, 6 cerrahi ve 2 koroner olmak üzere toplam 30 yoğun bakım yatağı ve toplam 75 yatağı ile başta Antalya ili olmak üzere çevre il ve ilçelere, kısacası tüm Akdeniz bölgesine hizmetlerine devam ediyor.





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