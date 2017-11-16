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ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ OBEZİTE KONUSUNDA İDDİALI

16 Kasım 2017 Perşembe 17:58
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Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, 2011 yılından bu yana Antalya’nın Kepez bölgesinde SGK, TBMM ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalı olarak hizmet veriyor. Hastane, özellikle obezite ve mide küçültme operasyonlarıyla ön planda yer alıyor.

ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ OBEZİTE KONUSUNDA İDDİALI
5 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olan Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, 16 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 6 dâhili, 6 cerrahi ve 2 koroner olmak üzere toplam 30 yoğun bakım yatağı ve toplam 75 yatağı ile başta Antalya ili olmak üzere çevre il ve ilçelere, kısacası tüm Akdeniz bölgesine hizmetlerine devam ediyor.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, beslenme ve diyetetik, biyokimya, cildiye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ağız ve diş hastalıkları, fi zik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, dahiliye, gastroenteroloji, kadın hastalıkları ve doğum, KBB, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, kardiyoloji ve acil servis branşları, saç ekimi, rehabilitasyon merkezi, görüntüleme merkezi, lazer epilasyon ünitesi, endoskopi ünitesi, dahili, cerrahi ve koroner yoğun bakım üniteleri ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile hastalara 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Hasta haklarını ve beklentilerini çok önemseyen Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, insan yaşamına verdiği değerin yansıması olarak, nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra hasta hakları birimiyle hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini karşılamaya çalışıyor ve memnuniyetlerini en üst düzeyde sağlamayı amaçlıyor. Hizmet sunum sürecinde çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarını bilerek süreçlerini bu doğrultuda işleten Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, obezite ve mide küçültme operasyonlarıyla da oldukça iddialı.



















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