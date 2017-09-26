ÖZATA AİLESİ’NİN DÜĞÜNÜNDE İŞ VE SİYASET DÜNYASI BULUŞTU





Beylikdüzü Işıldak Kültür Sarayı’nda yapılan düğün töreninde Hakan Özata ile Zeynep Şenol’un nikahını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kıyarken, gelin ve damadın şahitliğini de AK Parti ve CHP’li siyasilerin yapması dikkat çekti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. İsmail Damat, Gürpınar Eski Belediye Başkanı Veliddin Küçük, İşadamı Kenan Ulusoy ve Ercan Ilgın yaptı. Genç çiftlerin nikahını kıyan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Hasan Akgün jest yaparak, nikah cüzdanını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verirken, “Burası sizin bölgeniz, bu cüzdanı sizin vermeniz gerekir” dedi. Ekrem İmamoğlu ise, yaptığı kısa konuşmada Türkiye’nin ülkesini, vatanını, milletini seven genç nesillere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Aile kutsal bir müessesedir. Çocukların yetişmesinde annenin rolü daha fazladır. Cüzdanı gelin hanıma veriyorum ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASI DÜGÜN TÖRENİNDE BULUŞTU

Düğün törenine Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve eşi, Beylikdüzü Belediyesi Kurucu Başkanı Yük. Müh. Vehbi Orakçı, Ordu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Türkomani Yayın Grubu Başkanı Kazım Kılınç, İşadamı Aydın Gürbüz, Salim Topçuoğlu, Barış Özyurt, Hayati Bayrak, Mehmet Akif Ersoy Başhekim Yardımcısı Dr. Ramazan Özyurt, İrfan Dursun, Sanko Holding Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Halil Çiçek, Kenan Balcı, Cafer Tezcan, Serkan Küçük, Proje Makine’nin Sahibi Köksal Özata, İsmail Tezcan, Nihat Küçük, Yerel Gazeteciler Birliği Başkanı Nezir Karayün, Gazeteci Yazar ve TV Yorumcusu Ali Tarakçı, Salih Küçük, Süleyman Temiz, Özcan Türkmen, Suat Küçük, Eğitimci Yusuf Saygıner ve Ahmet Arslan, Beylikdüzü ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları, Ekovitrin ve ATV çalışanları ile Özata ve Şenol ailelerinin fertleri ve aile dostları ile basın mensupları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşleriyle birlikte katıldı.









Tüm davetlilere bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti. Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Şeref Özata, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Sözün özü kısa olan derler. Biz oğlumuzu evlendiriyoruz. Bu mutlu günümüze icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aile müessesesi kutsaldır. Burada bulunan ana babalar da evlatlarının güle oynaya düğünlerini yapmayı nasip etsin. Allah herkesi mesut, mutlu, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.













Öte yandan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milletvekilleri Mehmet Metiner, Metin Gündoğdu, gönderdikleri telgrafta TBMM’de Irak ve sınır ötesi tezkerenin görüşülmesi dolayısıyla katılamadıklarını belirterek genç evlilere ömür boyu mutluluklar dilediler. İstanbul Valisi Vasfi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Azerbaycan Türk İşadamları Derneği (ATİAD) Başkanı Cemal Yangın, TİDAF “Romanya” eski Başkanı İşadamı Dr. Dursun Altınışık, Gökyıldız Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş gönderdikleri tebrik mesajında yeni çifte mutluluklar dilediler.

Basın Bülteni