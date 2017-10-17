Oyun severleri gelecekte bekleyen 5 gelişme

Gün geçtikçe değişen ve buna paralel olarak gelişen teknolojik dünya, pek çok sektörde olduğu gibi oyun sektörünün üzerinde de derin etkiler bırakıyor. Günümüzde onlarca milyar dolarlık bütçeyle en hızlı değişim gösteren ve dev bir endüstri halini alan oyun sektörünün en güçlü elemanlarından olan oyun konsolları, belirli periyotlarda yeni nesil sürümleriyle karşımıza çıkıyor. 1960’lardan bugüne kadar uzanan bu istikrar, büyük boyuttaki konsolların yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarına karışmaya başlamasıyla çok daha büyük gelişmelere tanık olarak sürecek gibi görünüyor. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, oyun dünyasının gelecekte nasıl bir yüze sahip olacağını ise tüm oyun bileşenleri üzerinden aktarıyor.

Konsollar ivme kazanıyor



“Yakın bir gelecekte oyun oynamak için özelleşen konsolların cebimizde, çantamızda, evimizde hatta toplu taşımada güçlü bir yer edineceği kesin. Gaming sektörü de mini konsol hamleleriyle bu sinyalleri vermeye başladı. Geleceğin konsollarının bizi oyunun içine dahil eden 3-D başlıklar gibi parçalar barındıracağına ve kolayca taşınabilir olacağına şüphe yok. Bir süre sonra nerede istenirse orada oyun oynanabilecek.”

Joystick’lerden 3D başlıklara

“Bu yıl oyun sektörünü en derinden etkileyen gelişmelerden biri de sanal gerçeklik sunan başlık ve gözlüklerin yeni nesil oyun konsollarına uyumlu olmaya başlamasıydı. Bu durum oyun yapımcılarının da deneyimi arttıran oyunlara yönelmesine sebep oldu. Fiziksel hareketleri oyuna aktarabilen konsolların her sene daha da güçleneceğinden ve üç boyutlu başlıklarla kullanıldığında gerçek hissi yaratan oyunlara tanık olunacağından ise eminim.”

Kasetten PSN’ye uzanan yolculuk

“Konsollar ile ilgili gelecekte kesin olarak gerçekleşecek bir diğer gelişme ise, oyunların artık fiziksel olarak satın alma döneminin biteceği. Pek çok üretici, hali hazırda DVD gibi fiziksel öğeler yerine PSN gibi online marketlere yöneldiğinden çok yakında tüm oyunları online marketlerden satın alıyor olacağız. Bir diğer seçenek ise oyunların kullanıcılar arasında kiralanması veya kullanıcılar arası satışı olacak gibi görünüyor. Şimdilik her oyunda bulunan “key” ile satın alınan oyun tek bir kullanıcının oynamasına izin verirken ileride bunun ikinci el satışı veya kiralanması söz konusu olacak.”

Bambaşka bir boyut

“VR şüphesiz son yılların en çok ses getiren projelerinden biri. Şimdilik emekleme seviyesinde olan bu teknoloji önümüzdeki dönemlerde daha gerçekçi bir hal alacak. Bu teknoloji, AI yani yapay zeka kavramıyla birleştiğinde ortaya hayal bile kurmakta zorlandığımız oyun teknolojisini beraberinde getirecek.”

Sosyalleşmenin yeni adı “gaming”

“Günümüzde hemen hemen tüm alanların deneyimlediği sosyallik kavramı oyun sektöründe de mevcut. İnternet alt yapılarının gelişmesi, her yerden yüksek hızlı bağlantı sağlanabilmesi oyunların da çoklu oyunculu oyunlara dönüşmesini sağlıyor. Sosyalleşmek artık dışarda arkadaşlarınızla gezmenin yanında sanal ortamda etkinlikler oluşturmayı da kapsıyor. Özellikle konsol için üretilen çoklu oyuncu ile oynanan oyunlar insanların sosyalleşmesini hızlandırarak kısa süre içerisinde popüler hale geldiğinden geleceğin konsolları buna göre özelleşecek ve her yerden internete bağlanabilir olacak.”

Basın Bülteni