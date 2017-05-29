OYDER BAŞKANI GÜLAN “BİR TOMOFİLDİR MURADIMIZ” KİTABIYLA VEDA ETTİ

OYDER Yayınları’nın yedinci eseri olan “Bir Tomofildir Muradımız” adlı kitap dünden bugüne Türkiye’de otomotiv perakendeciliğini dönemlerin canlı tanıklarının aktarımlarıyla ele alıyor. 1920’lerden bugüne sektörün gelişimini ayrıntılarıyla ortaya koyan kitapta; Rahmi Koç’tan Aydın Doğan’a, Adil Mutlu’dan Yüksel Mermer’e, Türkiye’de otomotiv sektörünü önemli isimlerini buluşturuyor. Ahmet Çağan tarafından yazılan “Bir Tomofildir Muradımız” kitabında distribütör ve üreticileri temsilen; Rahmi Koç, Can Kıraç, Aydın Doğan ve Hüseyin Bayraktar gibi önemli isimlerle yapılan röportajlara yer verirken, Türkiye’nin ilk bayileri arasında yer alan Çetin Sever, Adil Mutlu, İzzet Bayraktar, Yüksel Mermer, İsmail Sarı ve Mehmet Meçikoğlu gibi birçok ismin 1930’lara kadar uzanan anılarını ve deneyimlerini bugüne aktarıyor.
"BİR KASA BİR MASA”DAN PLAZALARA”
İki bölümden oluşan kitap, ilk bölümünde 1895’te İstanbul’un gördüğü ilk otomobillerden başlayarak Cumhuriyet’e uzanan otomotiv hikâyesine ve bugüne uzanıp Türkiye’de otomobilin ve otomotivin tarihçesine birbirinden ilginç ayrıntılarla değiniyor. İkinci bölümde ise bu tarihçe Türkiye’nin ilk otomotiv bayilerinin kurucularının canlı tanıklıklarıyla aktarılıyor. Türkiye’de üretilen ilk otomobillerin hangi koşullarda alınıp satıldığı, Türkiye’de otomobilin dünü ve bugünü, değişen müşteri kitlesi ve “bir kasa bir masa” denen ufak dükkanlardan dev plazalara evrilen bayilik süreçleri, servis, yedek parça gibi branşların gelişimi de ayrıntılarıyla okuyucuya sunuluyor. Tarihe ışık tutup, olmaz denileni başaran, inatla, aşkla, istekle bir sektörü var edenleri tarihin sayfalarına yazmayı hedeflediğini belirten yazar Ahmet Çağan, “Bugünkü kuşaklar olarak bindiğimiz otomobili var edenleri aklımıza bile getirmiyoruz. Otomobile ilişkin ilk hatırladığımız şey, içine oturup kontağını çevirdiğimiz an belki de... Oysa ondan öncesi var. Hem de çok öncesi. İşte biz bu süreci yarına aktarmayı hedefledik. Türkiye’de otomotiv perakendeciliği denince akla gelen ilk isimlerle yoğun emek sarf ederek bir araya geldik. Onlarla uzun süren görüşmeler yaptık. Bir tarihi ilk ağızdan aktardık. Bunları itinayla elden geçirerek otomotiv sektörü başta olmak üzere tüm Türkiye’nin hafızasına armağan etmeye çabaladık” diyor.
OYDER Başkanı Z. Alp Gülan da “Bir Tomofildir Muradımız” kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada OYDER’in otomotiv sektörüne yön veren derneklerden biri olduğunu belirterek “Devletimiz ve özel sektör temsilcilerine, paydaşlarımıza, STK üye ve yöneticilerine, derneğimiz üyeleri ile yönetim kurulundaki mesai arkadaşlarım başta olmak üzere bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum. Seçilecek yeni yönetim kurulu ve başkanımızın Türkiye'deki Yetkili Satıcılık Müessesinin gelişmesi için attığımız adımları, hepimizin katkılarıyla daha da ileri taşıyacağına inancım tamdır” dedi.
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