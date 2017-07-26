Oyak Renault kapılarını ailelerine açıyor

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, şirket içinde bağlılığı ve motivasyonu artırmak üzere gerçekleştirdiği “Benim Ailem Benim Fabrikam” Aile Gezileri ile çalışanlarının ailelerine son teknolojilerin kullanıldığı ve dünyaya Bursa’dan üretim yapan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın kapılarını açıyor. Aile Gezileri ile çalışanların ve ailelerinin Oyak Renault dünyasını üretim devam ederken keşfetmesine ve fabrikayı daha iyi tanımasına imkan veren şirket, böylelikle Oyak Renault’nun çalışma kültürü ve değerlerini güçlendirmek adına eşsiz bir fırsat sunuyor.

Aile Gezileri’ne çalışanlar, toplam 4 kişi olmak üzere birinci dereceden yakınlarıyla katılabiliyor. Gezi öncesinde Oyak Renault faliyetleri hakkında bilgilendirilen aileler, fabrikanın tarihçesini de öğrenme şansı yakalıyor. Bilgilendirme sonrasında üretim sürecine daha yakından tanık olmak adına kaporta, montaj ve motor atölyelerini gezen aileler, fabrikadaki çalışma süreçlerini öğrenip Oyak Renault dünyasını daha iyi tanıma fırsat yakalıyor.

Gezi esnasında, üretim bantlarındaki son teknoloji ürünü robotlar özellikle çocukların çok ilgisini çekerken, çalışanlar da Türkiye’nin ihracat ve üretim lokomotifi bu dev şirketin bir parçası olmaktan duydukları gururu aileleri ile paylaşıyor. Gezide çalışanlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yaşadıkları unutulmaz anları ölümsüzleştiriyor.

6 bin 728 kişinin istihdam edildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda Aile Gezileri, yaklaşık 7 aydır tüm hızıyla sürüyor. Engelli çalışanların da aileleriyle birlikte gezebildiği Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda, Aile Gezileri’ne bugüne dek toplamda 1040 çalışan ve toplamda aileleriyle 3250 ziyaretçi katıldı. Aile Gezileri, her çalışan ailesiyle birlikte fabrikayı gezene dek sürecek.