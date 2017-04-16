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OY VERME İŞLEMİ TÜM YURTTA SONA ERDİ

16 Nisan 2017 Pazar 17:40
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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemi tüm yurtta tamamlandı.

OY VERME İŞLEMİ TÜM YURTTA SONA ERDİ
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme süresi tüm yurtta sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, doğudaki 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi de 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

Süre sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa bu kişilerin oy kullanmasına sandık kurulu başkanı saydıktan sonra izin verilecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurt dışından gelen oylar aynı anda açılacak
Yurt dışındaki seçmenler için 57 ülke, 120 temsilcilikte sandık kurulmuş, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi 9 Nisan'da sona ermişti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan bu oylar da diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Anadolu Haber Ajansı
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