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OY SAYIMI SÜRÜYOR

Seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bugün milyonlarca vatandaş sandık başındaydı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları ne olacak merak konusu.

OY SAYIMI SÜRÜYOR

Seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bugün milyonlarca vatandaş sandık başındaydı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları ne olacak merak konusu.

24 Haziran 2018 Pazar 18:17
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OY SAYIMI SÜRÜYOR

18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanacak. 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilir.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE 6 ADAY YARIŞTI

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

VATANDAŞLAR 600 MİLLETVEKİLİ İÇİN OY KULLANDI

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullandı. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katıldı. . BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise Millet İttifakı adı altına oy pusulasında yer aldı. HDP ise herhangi bir ittifaka dahil olmadı.

Son Güncelleme: 24.06.2018 18:19
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