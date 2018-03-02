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Outlet Center İzmit ödül aldı

Outlet Center İzmit ödül aldı

02 Mart 2018 Cuma 14:29
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Outlet Center İzmit ödül aldı

Bir Bayraktar Holding kuruluşu olan, Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet’i Outlet Center İzmit, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. Geçtiğimiz yıl yirminci yaşına yenilenmiş olarak giren merkez müşterilerine daha iyi hizmet vermek gayesiyle; oyun alanlarını, otoparklarını, aydınlatmalarını ve peyzaj alanlarını yenilemişti. Outlet Center İzmit Fabrika Satış Mağazaları Merkezi, AYD ve Soysal işbirliğiyle gerçekleştirilen Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi kapsamında, yıl boyu; güvenlik, temizlik, otopark, wc ve ortak alanlar gibi fiziksel koşulların ve hizmetin değerlendiği gizli müşteri raporlamaları sonucunda “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri”ni alan beş AVM arasında yer aldı.

Ödül töreni; AVM yönetimi ve yatırımcılarının, perakendecilerin ve sektörün tedarikçilerinin katılımı ile 1 Mart 2018 tarihinde (Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği) AYD’nin X. AVM Yatırımları Konferansı’nda gerçekleştirildi. Outlet Center İzmit Merkez Müdürü Naci BEKTAŞ, Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülünü, AYD Başkan Yardımcısı Nuri ŞAPKACI’nın elinden aldı. Törene ayrıca; Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAKTAR, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü K. Osman İLLEZ ve Outlet Center İzmit İdari İşler Kısım Şefi Halim ERBEK de katıldı.

Kendi alanının öncüsü olan Outlet Center İzmit, 20 yılı aşkın süredir sektörün en popüler oyuncularının başında yer alıyor. Müşterilerini dünya markaları ile en uygun fiyatlarla tanıştıran merkez “gerçek outlet” yaklaşımından ödün vermeden, tüketici ile üreticiyi doğrudan buluşturarak, müşterilerine alış verişlerinde önemli fiyat avantajları sağlamaya devam ediyor. Tekstil, ayakkabı ve aksesuarların yanında, hipermarket, ev dekorasyonu, elektronik, fast food, spor merkezi ve eğlence-dinlenme olanakları da sunan merkez aynı çatı altında yüzlerce dünya markasını da bir araya getiriyor.

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