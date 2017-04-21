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ÖTV İNDİRİMİ BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMLARINI ARTIRDI

21 Nisan 2017 Cuma 10:58
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Mobilya gruplarına ve beyaz eşyaya getirilen vergi indirimleri kartlı ödemelere de yansıdı. ÖTV indirimiyle beyaz eşya ödemelerinde yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %26, mobilya ödemeleriyse %16 oranında artış gösterdi.

ÖTV İNDİRİMİ BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMLARINI ARTIRDI
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre mart ayı sonunda Türkiye'de 59,4 milyon adet kredi kartı, 120,6 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında %1'lik artış, banka kartı sayısında ise %7'lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 180 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış gösterdi.  

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttı, kredi kartı ile yapılan ödemeler 50 milyar TL'ye ulaştı 
Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 54,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 49,6 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 5,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %36, kredi kartı ile ödemelerde ise %11 oldu.

Beyaz eşya ve mobilya sektörlerine getirilen vergi indirimi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı
29968 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2017/9759 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden %6,7 oranında alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanırken, bazı mobilya gruplarında ise %18 olarak alınan ÖTV %8'e düşürüldü. Daha önce 30 Nisan'da sona ereceği açıklanan uygulama 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı. Yeni evlenecek çiftlere ve eşyalarını yenileyecek kişilere büyük avantaj sağlayan uygulamanın ilgili sektörlere hareket getirdiği görülüyor.
 
Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %26 artarken 3 alışverişten 2'si taksitle gerçekleşti
BKM verilerine göre ilgili ürün gruplarını içeren alt sektör detayları incelendiğinde mart ayında 1 milyar 267 milyon TL kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 8 milyon TL olan bu tutar, %26 artış gerçekleştiğine işaret ediyor. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre %39 artarak 806 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde %58 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise taksitli ödemelerdeki artışla birlikte %64'e çıktı.


ÖTV indirimi uygulanan mobilya gruplarında yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %16 arttı
BKM verilerine göre ilgili ürün gruplarında geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 40 milyon TL  kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. ÖTV indirimiyle birlikte 2017 mart ayında ise bu tutar %16 artış gösterdi ve 1 milyar 211 milyon TL oldu. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı ve 682 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde %55 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise paralel seyrederek %56 seviyesinde bulunuyor.
 

Anadolu Haber Ajansı
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