ÖTV İNDİRİMİ BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMLARINI ARTIRDI

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttı, kredi kartı ile yapılan ödemeler 50 milyar TL'ye ulaştı

Beyaz eşya ve mobilya sektörlerine getirilen vergi indirimi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı

29968 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2017/9759 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden %6,7 oranında alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanırken, bazı mobilya gruplarında ise %18 olarak alınan ÖTV %8'e düşürüldü. Daha önce 30 Nisan'da sona ereceği açıklanan uygulama 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı. Yeni evlenecek çiftlere ve eşyalarını yenileyecek kişilere büyük avantaj sağlayan uygulamanın ilgili sektörlere hareket getirdiği görülüyor.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %26 artarken 3 alışverişten 2'si taksitle gerçekleşti

BKM verilerine göre ilgili ürün gruplarını içeren alt sektör detayları incelendiğinde mart ayında 1 milyar 267 milyon TL kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 8 milyon TL olan bu tutar, %26 artış gerçekleştiğine işaret ediyor. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre %39 artarak 806 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde %58 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise taksitli ödemelerdeki artışla birlikte %64'e çıktı.

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 54,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 49,6 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 5,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %36, kredi kartı ile ödemelerde ise %11 oldu.