Otosan’dan Bulgaristan’a yatırım

SOFYA (AA) - Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen temsilcilerinden Ford Otosan, Bulgaristan başkenti Sofya’da kamyon satış bayiliği, servis ve yedek parça hizmeti veren temsilcilik açtı.

Ağır kamyonlar üreten Otosan’ın Ford Truck şirketi, Bulgaristan’ın Bulavto adlı aynı sektörde faaliyet gösteren holdingi ile işbirliği sonucu Sofya’daki tesis törenle hizmete açıldı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, AA’ya açıklamasında Türkiye’deki sanayi şirketlerin içerisinde 2., ihracatta ise birinci sırada yer alan firma olarak Bulgaristan’a yaptıkları açılımını önemli bulduğunu söyledi.

“Biz bir Türk markasını global bir marka haline getirmek istiyoruz”, diyen Yenigün, hedefleri 3 kıtada 50 ülkeye yayılmak olduğunu, önemli bir Pazar olarak gördükleri Bulgaristan’dan bölgedeki diğer ülkelere de çıkış yapacaklarını bildirdi.

Yenigün, açılış törenindeki konuşmasında iki ülke arasında kültürel ve toplumsal yakınlığının yanı sıra diğer bir çok ortaklık örneği keşfetmeye devam ettiğini belirterek, “Köfte, ortak kullandığımız bir sözcüktür. Aslında burada her gün daha çok ortak sözcük ve bizleri yakınlaştıran unsurlarla karşılaşıyoruz. Güçlü bir iş birliği yaparak gelecekteki başarılarımızdan şüphemiz yoktur” diye belirtti.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fikret İnce de Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin etkin bir temsilcisinin Bulgaristan’a adım atmasını takdirle karşıladığını belirterek, “İki ülkenin karşılıklı menfaatine yarar sağlayan bu büyük yatırımları destekliyoruz” dedi.

Ford Truck’un Bulgaristan’daki ortağı olan Bulavto holdinginin Genel Müdürü Petar Lefterov da, 53 yıllık bir deneyimi olan bir holding olarak Ford Otosan ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Lefterov, Sofya’daki ilk bayiliğinden sonra yıl sonuna dek Burgaz, Eski Zağara, Varna ve Filibe’de tesis ağılarını genişleteceklerini belirterek, 2018 yılında 5 şehirde daha tesis kurulacağını bildirdi.

Törene Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Türkiye’nin Ticaret Ataşesi Emrah Kazak, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yanı sıra Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı ve Sofya Belediye temsilcileri de katıldı.

Anadolu Haber Ajansı