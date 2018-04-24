OTONOMİ’de bayram heyecanı sevgi evleri minikleriyle birlikte yaşandı

Genç Otonomi’ciler tarafından düzenlenen etkinlikte, oyunlar, palyaçolar, sevimli masal kahramanları ile birlikte harika bir gün geçiren küçükler hazırlanan klasik araçlara bindirilerek götürüldükleri oyun alanında eğlenceye devam ettiler.



OTONOMİ’deki bayram kutlamasının devamında yenilen yemek ve pasta kesiminin ardından yönetim ofisinde ağırlanan küçükler Başkan Aydın Erkoç’un makamını teslim alarak yönetim kurulu toplantısı yaptı ve sevgi mesajları verdiler.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve etkinliği gerçekleştiren Genç Otonomi ailesine teşekkürlerini dile getiren Başkan Erkoç şunları söyledi:



“ Ülkemiz ve toplumumuz için yerine getirmeye çalıştığımız görevleri yarın bu çocuklarımız üstlenecek. Onlara güzel bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bayrağı yarın onlar devralacak ve ülkemizi daha da ileriye götürmek için onlar çalışmaya devam edecek. Dünyanın en özel bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara güzel yarınlar diliyorum.”

