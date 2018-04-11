Otonomi'ye 200 İşyeri Daha Geliyor

Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi olan ve otomotiv sektörünün kalbi haline gelen OTONOMİ, her geçen gün büyümesini sürdürüyor. 551 showroom ve sıfır araçlar için 10 plazayı bünyesinde barındıran merkez, yeni alınan yanı başındaki arsada planlanan 2. etap projesi ile 200 işyerine daha ev sahipliği yapacak.

Ankara Esenboğa Yolu Akyurt Kavşağı’ndaki 375 dönümlük alanda kurulan OTONOMİ, zengin portföyü, mükemmel işleyişi, çok yönlü ve entegre hizmetleriyle Ankara’yı özellikle 2. el’de sektörün de başkenti haline getiriyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yeni yapılacak 2. etap projesi ile sektöre 200 işyeri daha kazandıracaklarını ve başta Ankara olmak üzere ekonomiye, istihdama katkılarının da artacağını söyledi. OTONOMİ’nin Türkiye’de örnek gösterilen, örnek alınan rol model bir proje olduğunun altını çizen Erkoç, ülkenin dört bir yanında yeni OTONOMİ’lerin de görülmeye başlanacağını belirtti.

Sektörde büyük değişim

OTONOMİ’nin faaliyete geçişiyle birlikte sektörde yaşanan gelişmelere de değinen Erkoç, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır icra ettiğimiz mesleğimizi daha nitelikli hale getirmek ve kurumsal bir yapıya büründürmek, vatandaşımızın da yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek öncelikli hedefimizdi. Ankara’daki tüm oto galerilerini bir arada toplayacak ve sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezini hayata geçirmek amacıyla çıktığımız yolda bugün ülkenin en önemli otomotiv merkezlerinden biri olma hedefine ulaştık. OTONOMİ, Türkiye’nin dört bir yanından gelen alıcı ve satıcılar yanında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi yakın civar ülkelerden de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Motorlu araç satıcısı meslektaşlarımızdan gelen yoğun talepler karşısında OTONOMİ’nin devamı olacak komşu arsayı da alarak bu sağlıklı büyümeyi devam ettirme kararı aldık. Bu sayede hem ziyaretçi sayımız, hem ticaret hacmimiz artacak; yeni istihdam olanakları ile de başta bölgemizin sonra ülkemizin ekonomisine katkımız da büyüyecektir.”

ATO 50. Komite Başkan Adayı Erkoç

Motorlu araç satıcıları meslek standartlarının belirlenmesi, yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gibi konularda Bakanlık ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalar yaparak sektöre öncülük eden Erkoç, Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde Motorlu Araç satıcıları Meslek Komitesi olan 50. Komite’nin de Başkan adayı olarak çalışmalarını daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini anlattı. Erkoç, Motorlu araç satıcısı tüccar ve esnafların her türlü sıkıntı ve problemlerini çözmek misyonuyla hareket ettiklerini söyleyerek, “Öncelikle yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına çözüm arayışlarına kafa yorduk.



Biz meslektaşlarımızın sıkıntılarını, sektörümüzün ihtiyaçlarını gerekli mercilere iletilmesi ve çözümü noktasında önemli çalışmalar yaptık. Mesleğimizin daha nitelikli hale gelmesi için ATO’da 50. komitenin kurulmasını sağlayarak meslektaşlarımızın temsil edilmesini, TOBB’daki çalışmalarımızla da seslerinin duyulmasını sağladık. Yıllardır devam eden KDV sorununun çözümünde rol aldık. İthal araç sorununu büyük çabalarımız sonucu çözüme kavuştu. Trafik tescil işlemleri artık noterlerde gerçekleştiriliyor. Sektörümüzde yaşanan pek çok gelişmede rol oynadık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Erkoç, sektörün gelişimi için aktif çalışmalarını her platformda devam ettireceklerine vurgu yaparak, “Sektörümüzün, vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhu ile tüm sorunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.