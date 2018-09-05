Otomotivde bilimsel katma değere ödül

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve SAE International (Society of Automotive Engineers) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik aynı zamanda IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri’ne de ev sahipliği yapacak.

Otomotivde sanayi üniversite iş birliği gelişecek

Yarışma, otomotiv sektöründeki mühendislik çalışmalarının teşvik edilmesi, bu alandaki bilimsel araştırmalara yönelim sağlanması, yapılan çalışmaların görünürlüğünün artırılarak tez sonuçlarının sanayide değere dönüştürülmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılabilmesi amacıyla düzenleniyor.

31 Ocak 2010 - 31 Ocak 2018 yılları arasında tamamlanmış ve kabul edilmiş, kapsamında ve/veya anahtar kelimelerinde “Otomotiv” yer alan ve YÖK tarafından tanınan bir üniversitede yürütülmüş olması gereken tezlerin katılabileceği yarışmada son başvuru tarihi 10 Eylül 2018.

Ödüllü tezler yurtdışına gidiyor

Yarışmada dereceye giren ilk üç tez sahibi, Society of Automotive Engineers’ın (Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım ile ödüllendirilecek. IAEC Düzenleme Kurulu ayrıca, başarılı projelerin Üniversite TTO’ları ve sanayi arasında köprü oluşturarak, sonuçların ticarileşme sürecinde iletişimini destekleyecek. Ödül kazanan ilk üç tez sahibi, konferans sırasında projesini sunum olarak da (10’ar dakika) paylaşabilecek.

