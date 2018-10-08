Otomotiv sektörüne 2. el morali

Türkiye sıfır otomobil pazarı daralmaya devam ediyor. 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre binek otomobil pazarı yüzde 24 daralarak 362 bin 465 adet ile kapandı. Eylül ayında ise 17 bin 595 adet ile yüzde 67 daralarak yılın en düşük satış rakamları gerçekleşti. Aynı dönemde otomotiv sektörünün yüzünü 2.el otomobil satışları güldürdü. 2.el otomobil araç pazarı ise Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 3 milyon 709 bin 763 adet olarak gerçekleşti.

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, otomotiv sektöründe 2. el pazarının öneminin ve ağırlığının arttığını belirterek “Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisinin pazara yansımaları devam ediyor. Eylül ayında, sıfır otomobil satışlarında yılın en düşük ayını yaşadık. TÜİK raporuna göre sıfır otomobil pazarı 17 bin 595 adet ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 daralırken, ilk 9 aydaki toplam daralma ise yüzde 24 oldu. Sıfır otomobil pazarındaki yüzde 24’lük daralmaya karşın ikinci el otomobil pazarı ise yılın ilk 8 ayında yüzde 10 büyüdü” dedi.

Aydın “Sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkileyen döviz kur artışlarının 2.el otomobil fiyatlarına etkisi çok sınırlı kaldı. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları arasındaki makas açıldı. 2018 yılının son çeyreğinde bu yüksek fiyat makası sebebiyle tüketiciler için ikinci el araç almak çok daha ekonomik ve mantıklı olacaktır. Bu sebeple makasın çok açık olduğu bu dönemde talebin 2.ele kaymasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Otoshops pazarın önemli bir oyuncusu”

Otoshops olarak hizmete başlamalarının üzerinden geçen 2 yıllık süre sonunda kurumsal 2.el otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olduklarını sözlerine ekleyen Murat Aydın “Türkiye genelinde 15 ilde, 21 satış noktası ile hizmet vermekteyiz. Yapılanma çalışmalarımız 2018 yılında da durmaksızın devam ediyor. Kriterlerimize uygun bayileri seçmek için dikkatle değerlendiriyoruz. Otoshops’un büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bayilik vereceğimiz öncelikli iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Aydın, Kahramanmaraş ve Trabzon olup Türkiye çapında tüm lokasyonlardan gelen talepleri değerlendirmeye alıyoruz.

Otoshops 2.el alım satımında müşterinin ihtiyaç duyduğu güveni sağladı. 2. El otomobil alım-satımında verdiğimiz 111 nokta ekspertiz, 2 yıla kadar garanti, 2 yıla kadar yol yardımı, 12 yaşa kadar 48 aya varan vadelerle ödeme avantajları, 14 günde değişim gibi hizmetler Otoshops’u pazarda tercih edilen 2.el kurumsal markası olarak öne çıkartıyor. Showroomlarımız ve websitemiz otoshops.com üzerinden her marka, model, yaş ve kilometrede otomobili müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlk günden bu yana ikinci el otomobil denilince akla gelen ilk marka olma hedefimiz vardı. Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.