OTOMOBİL YETKİLİ SERVİSLERİNDE "FAHİŞ ÜCRET" UYARISI

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin araç servislerinde iş bittikten sonra ne istenirse ödemek zorunda bırakıldığını ifade ederek, " Garanti kapsamının dışına çıkmamak için yetkili servise giden tüketici kat kat ücret ödemekle yüz yüze kalıyor." dedi. Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün Türkiye'de en çok iş yoğunluğunun yaşandığı alanların başındageldiğini söyledi. Her yıl binlerce otomobil satışı olduğunu anlatan Şahin, sektörün alt dallarında da aynı yoğunluğun yaşandığını ve binlerce vatandaşın buralarda iş yaptığını aktardı. Şahin, bu durumunun tüketiciyi yakından ilgilendirdiğini dile getirerek, "Çok ciddi oranlarda para akışı olan bir yer. İnsanlar bir seferlik tamiratta binlerce lirasını buralara bırakıyor. Ancak bazı art niyetli olduğunu düşündüğümüz uygulamalar yapılıyor. Bunlardan en rahatsız edeni de yetkili servislerin vatandaşların mağduriyetlerini ve çekincelerini fırsat bilip, fahiş oranlarda para talebinde bulunması. Bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz." dedi.



"Tüketici 500 liralık işi yetkili serviste 5 katına yaptırıyor"

Bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Bir tarafta mal ve hizmet satan satıcı, diğer tarafta tüketiciler var. Alışverişlerde karşılıklı yapılması gereken bir sözleşme vardır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tüketici için geçersiz olan haksız sözleşmeler tarif edilmiştir. Amiyane tabirle bir icap olacak bir de kabul. Sözleşme serbestisi dediğimiz durumdur bu. Oysa araç servislerinde icap-kabul gerçekleşmiyor. Tüketici araç servislerinde iş bittikten sonra ne istenirse ödemek zorunda bırakılıyor. Garanti kapsamının dışına çıkmamak için yetkili servise giden tüketici kat kat ücret ödemekle yüz yüze kalıyor. Vatandaş, aynı işi sanayide mesela 500 liraya yaptırabilecekken yetkili serviste 2 ila 5 kat fazla ödemek durumunda kalıyor. Üstelik aynı firmanın farklı yetkili servisleri bile aynı konuda farklı ücretler talep edebiliyor."

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, tüketiciler araçlarının garanti kapsamında kalması için araçlarını yetkili servislere götürmesi önerisinde bulundu. Ancak vatandaşların kendilerinden talep edilen ücretlere duyarlı olmasını isteyen Şahin, "Öncelikle vatandaşlarımız mutlaka işin faturasını alarak ücretini ödesinler. Daha sonra da fazla alınan ücretle alakalı hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurup, fahiş ücret iadesi talebinde bulunsunlar. Bunun hesaplaması için en kolay yöntem oto tamirciler odasından bilgi istemek. Bu bilgiyle fiyat farkına göre tüketici hakem heyetine ya da tüketici başvuracaklar. Bu durum, yedek parça için de geçerlidir işçilik için de. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun. Haklarını bilip, kendilerinden fazla ücret alınmasına müsaade etmesin." diye konuştu.