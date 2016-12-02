OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI BÜYÜDÜ

2016 yılı ocak-kasım döneminde markaların satış rakamları

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 596 596 0 0 0 0 596 596 ASTON MARTİN 0 28 28 0 0 0 0 28 28 AUDI 0 19.013 19.013 0 0 0 0 19.013 19.013 BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9 BMW 0 25.472 25.472 0 0 0 0 25.472 25.472 CHERY 0 144 144 0 0 0 0 144 144 CITROEN 0 14.766 14.766 1.252 5.874 7.126 1.252 20.640 21.892 DACIA 0 35.783 35.783 0 4.549 4.549 0 40.332 40.332 DS 0 301 301 0 0 0 0 301 301 FERRARI 0 16 16 0 0 0 0 16 16 FIAT 41.744 2.681 44.425 40.172 4.811 44.983 81.916 7.492 89.408 FORD 5.979 30.190 36.169 53.462 4.193 57.655 59.441 34.383 93.824 GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HONDA 8.637 7.472 16.109 0 0 0 8.637 7.472 16.109 HYUNDAI 19.858 22.897 42.755 0 1.847 1.847 19.858 24.744 44.602 INFINITI 0 93 93 0 0 0 0 93 93 ISUZU 0 0 0 2.208 521 2.729 2.208 521 2.729 IVECO 0 0 0 0 1.826 1.826 0 1.826 1.826 JAGUAR 0 431 431 0 0 0 0 431 431 JEEP 0 1.930 1.930 0 0 0 0 1.930 1.930 KARSAN 0 0 0 1.488 0 1.488 1.488 0 1.488 KIA 0 12.748 12.748 0 3.612 3.612 0 16.360 16.360 LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7 LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAND ROVER 0 1.937 1.937 0 0 0 0 1.937 1.937 LEXUS 0 62 62 0 0 0 0 62 62 MASERATI 0 59 59 0 0 0 0 59 59 MAZDA 0 1.234 1.234 0 0 0 0 1.234 1.234 MERCEDES-BENZ 0 29.544 29.544 0 6.966 6.966 0 36.510 36.510 MINI 0 1.510 1.510 0 0 0 0 1.510 1.510 MITSUBISHI 0 653 653 458 3.047 3.505 458 3.700 4.158 NISSAN 0 25.226 25.226 0 1.146 1.146 0 26.372 26.372 OPEL 0 46.764 46.764 0 0 0 0 46.764 46.764 OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEUGEOT 0 21.579 21.579 1.680 7.118 8.798 1.680 28.697 30.377 PORSCHE 0 724 724 0 0 0 0 724 724 PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51 RENAULT 52.702 35.424 88.126 0 12.503 12.503 52.702 47.927 100.629 SEAT 0 19.029 19.029 0 0 0 0 19.029 19.029 SKODA 0 25.367 25.367 0 0 0 0 25.367 25.367 SMART 0 137 137 0 0 0 0 137 137 SSANGYONG 0 470 470 0 246 246 0 716 716 SUBARU 0 1.364 1.364 0 0 0 0 1.364 1.364 SUZUKI 0 3.395 3.395 0 0 0 0 3.395 3.395 TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9 TOYOTA 29.994 10.338 40.332 0 4.697 4.697 29.994 15.035 45.029 VOLKSWAGEN 0 87.224 87.224 0 29.229 29.229 0 116.453 116.453 VOLVO 0 3.312 3.312 0 0 0 0 3.312 3.312 TOPLAM: 158.914 489.980 648.894 100.720 92.194 192.914 259.634 582.174 841.808



İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar 2016'nın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artışla 122 bin 309 seviyesinde gerçekleşti.Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında otomobil ve hafif ticari pazarında 122 bin 309 araç satıldı. 84 bin 601 adet olan 2015 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına göre satışlar yüzde 44,57 arttı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil pazarı yüzde 53,51 büyüyerek 95 bin 783'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19,46 genişleyerek 26 bin 526'ya yükseldi. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,69 büyüyerek 841 bin 808 olarak gerçekleşti. 2015'in 11 ayında toplam pazarda 811 bin 844 araç satılmıştı. Otomobil satışları, 2016'nın11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,16 artarak 648 bin 894'e ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde yüzde 3,83 azalarak 192 bin 914'e geriledi.2016 yılı kasım sonu itibarıyla 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 6,7, 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 artış kaydedilirken, 2000 cc üstü otomobil satışlarında yüzde 30,6 azalış görüldü. Bu yılın 11 döneminde 42 elektrikli, 913 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 44,97 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 291 bin 825 adetle sahip oldu. Bu yılın kasım sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,12'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,56’ya yükseldi. Kasım sonu otomobil satışlarının yüzde 81,19'unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Bu dönemde en yüksek satış 321 bin 683 adet ve yüzde 49,57 payla C segmentinde gerçekleşirken, en çok tercih edilen gövde tipi de yüzde 48,03 pay ve 311 bin 658 adetle yine sedan otomobiller oldu. 2016 yılı kasım sonu hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 70,78 pay ve 136 bin 551 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,64 pay ve 22 bin 461 adetle kamyonet, yüzde 8,98 pay ve 17 bin 332 adetle minibüs, yüzde 8,59 pay ve 16 bin 570 adetle pick-up geldi.