Otomotiv sektöründe nefesler tutuldu, kapıdaki yeni ÖTV düzenlemesi bekleniyor. Yakın zamanda mecliste kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi. Ancak ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte otomotiv sektöründe tam anlamıyla taşlar yerinden oynayacak. KPMG Türkiye Vergi Ortağı Emrah Akın otomobil almayı düşünenlerin elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

Otomobil fiyatları artacak

Akın, “Otomobil almak isteyenler için olumlu tablo çizmek oldukça zor. Yeni düzenlemede fiyatı düşük otomobillerde vergi indirimi yapılmayacağı anlaşılıyor. Bu da otomotiv ÖTV’sinde her kademede bir parça artış olacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra ÖTV, KDV’nin de matrahına giriyor. Yani artan ÖTV tutarının yüzde 18’i kadar da bir KDV artışı yaşanacak. Ayrıca artan döviz kurları sonucunda otomobil zamları da kapıda… Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde otomobil almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini söyleyebiliriz” dedi.

2017 Bütçe Tasarısı’nda gelecek yıl “motorlu taşıt araçları” üzerinden yaklaşık 19,9 milyar TL ÖTV tahsil edilmesinin planlandığına dikkat çeken Akın, “Otomobil piyasası canlılığını yitirmez ve satışlar normal seyrinde giderse toplam ÖTV tahsilatı içinde otomobillerin payı artabilir. Ancak fiyatlardaki artışlar, satışları engellerse bütçe adına karşımıza karamsar bir tablo da çıkabilir. Satın alınmayan her otomobilin sadece ÖTV değil; yüzde 18 KDV kaybı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle otomotiv piyasasını hareketlendirecek “hurda indirimi” gibi vergisel teşviklerin tekrar gündeme alınması yararlı olabilir” dedi.

Yeni düzenlemede aracın fiyatı dikkate alınacak

Bakanlar Kurulu’nun tamamen yetki sahibi olduğu yeni düzenlemede motor silindir hacmi eskiden olduğu dikkate alınmaya devam edecek. Bunun yanında “otomobilin fiyatı” da ÖTV vergilemesinde göz önünde bulundurulacak. Yeni ÖTV düzenlemesinde şu noktalar ön plana çıkıyor:

Şu anda 1500cc motor hacmindeki bir otomobil fiyatı ne olursa olsun yüzde 45 ÖTV’ye tabi tutuluyor. Yeni düzenlemede ise fiyatı 100 bin TL üzerinde olan 1500cc’lik bir otomobil için örneğin yüzde 60’lık oran belirlenebilir. Yani eskiden sadece motor hacmi büyüdükçe artan ÖTV, artık fiyat yükseldikçe de artabilecek.

Mevcut sistemde de ucuz otomobilden alınan vergi ile pahalı otomobilden alınan vergi aynı değil. Çünkü şu anda da otomobillere oransal bir ÖTV uygulanıyor. Bugün de otomobil fiyatı arttıkça, hesaplanan ÖTV tutarı da otomatik olarak artıyor. Bu sistemde amaçlanan, aynı motor hacminde olan ancak fiyatları farklı olan otomobillerde vergi makasının daha da açılması…

Bakanlar Kurulu silindir hacmi aynı; ancak fiyatları farklı otomobiller için yeni bir ÖTV oranı belirleyebilecek. Örneğin yeni sistemde 1500cc motor hacmindeki 50 bin TL’lik bir otomobil satın alanlar yüzde 45 öderken, 1500cc motor hacminde 100 bin TL’ye otomobil alanlar yüzde 70 ÖTV ödemek zorunda kalabilir.

Bakanlar Kurulu’nun “çevre dostu araçlar” için ÖTV oranını yarıya kadar indirme yetkisi de öteden beri var.

Mevcut sistemde tam elektrikli ve hybrid araçlarda ciddi bir ÖTV indirimi hali hazırda uygulanıyor.

Mevcut sistem tamamen değişiyor

Otomobiller şu anda motor silindir hacmine göre ÖTV’ye ve yüzde 18 de KDV’ye tabi tutuluyorlar. Hybrit otomobiller için de özel ÖTV oranları uygulanıyor. Şu anda otomobiller şu şekilde ÖTV’ye tabi tutuluyor :

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler ile elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen araçlardan yüzde 45 ÖTV alınıyor.

Silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasındaki diğer araçlar ile elektrik gücü 100 KW’ı geçip, silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyen elektrikli motorlardan yüzde 90 oranında ÖTV tahsil ediliyor.

Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçen araç sahipleri ise yüzde 145 oranında ÖTV ödüyor.

Elektrikli motorlarda ise 85 KW’ı geçmeyenler yüzde 3, 85-120 KW arasındakiler yüzde 7, 120 KW’tan güçlü motora sahip olanlardan yüzde 15 ÖTV alınıyor.