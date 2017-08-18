banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Otomobil fiyatına kurbanlık

18 Ağustos 2017 Cuma 14:56
Bu haber 625 kez okundu

Kurban Bayramı için pazara getirilen 900 kilogram ağırlığındaki "Melek" adlı boğa, 18 bin liradan satışa sunuldu

Otomobil fiyatına kurbanlık
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Kurban Bayramı için pazara getirilen 900 kilogram ağırlığındaki boğa, 18 bin liradan satışa sunuldu.

Adıyaman Belediyesi kurbanlık pazarına Adıyamanlı üreticinin getirdiği 900 kilogram ağırlığındaki "Melek" adlı boğaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pazarın en büyük kurbanlık hayvanı olan boğa, 18 bin liradan satışa çıkarıldı.

Hayvanın sahibi Yunus Aydınlık (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için fiyatların normal olduğunu söyledi. "Melek" adlı kurbanlığın fiyatının 18 bin lira olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Melek adlı boğanın alıcısını bekliyoruz. 2,5 yaşında simental cinsi bir kurban. Sabah, bin 100 kilogram civarında bir kurbanı 22 bin liraya sattık. Melek'e ilgi oldukça fazla. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Canlı olarak 850-900 kilogram arası geliyor. Hayvanın eti de 450-500 kilogram geliyor. Adıyaman'da otomobil fiyatına kurbanlık satılıyor."

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.