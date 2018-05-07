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Otokar’ın zırhlı araçları Efes 2018 tatbikatında

Türkiye'nin öncü kara sistemleri şirketi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı"nda 6 zırhlı aracını sergiliyor. İzmir Seferihisar'da 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek tatbikatta Otokar, üstün hareket kabiliyetiyle yüksek balistik ve mayın korumasına sahip dünyaca ünlü araçlarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanısıra tatbikata katılan 19 ülkenin temsilcilerine tanıtacak. Otokar Cobra tatbikatta aktif olarak rol alacak.

Otokar’ın zırhlı araçları Efes 2018 tatbikatında

Türkiye'nin öncü kara sistemleri şirketi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı"nda 6 zırhlı aracını sergiliyor. İzmir Seferihisar'da 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek tatbikatta Otokar, üstün hareket kabiliyetiyle yüksek balistik ve mayın korumasına sahip dünyaca ünlü araçlarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanısıra tatbikata katılan 19 ülkenin temsilcilerine tanıtacak. Otokar Cobra tatbikatta aktif olarak rol alacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:22
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Otokar’ın zırhlı araçları Efes 2018 tatbikatında

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, özgün Türk tasarımı olan, Türk mühendisliğinin ve Türk işçisinin emeği ile üretilen üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra koruma seviyesi ve beka kabiliyetiyle de ön plana çıkan zırhlı araçlarını tanıtmaya devam ediyor. Geçen ay Güney Amerika’da ve Asya’da katıldığı savunma sanayii fuarlarında araçları büyük beğeni toplayan Türkiye’nin lider kara sistemleri üreticisi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki yılda bir düzenlediği "Efes-18 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı”nda altı farklı zırhlı aracını sergiliyor. Tatbikatın dost ve müttefik 19 ülkenin katılımıyla, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fiili atışlı safhasında Otokar’ın dünyaca tanınan zırhlı aracı Cobra da görev alacak. Havadan taşınabilmek için tüm bağlantı noktalarına sahip Cobra, tatbikatta helikopterle taşınacak. Cobra, havadan taşınabilme özelliği ile indirme birliklerinde de etkin kullanım sağlıyor; istenilen noktaya hızla nakil imkanı sunuyor.

Tasarımı ve üretimini yaptığı askeri araçlarını ve kule sistemlerini, Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç eden Otokar’ın standında 5 gün boyunca COBRA, COBRA II, ARMA 6x6, ARMA 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçları ile paletli zırhlı aracı TULPAR-S’i sergilenecek.

HER ZAMAN GÖREVE HAZIR: COBRA
Dünyada 15'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılan Otokar'ın COBRA zırhlı aracı yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çıkıyor. Monokok gövdesi ve optimize edilen gövde araçları ile üstün mayın ve balistik koruma sağlayan COBRA, sınıfında dünyanın en çok tanınan zırhlı aracı olma özelliğini koruyor. COBRA modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulans ve komuta yeri araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabiliyor. COBRA'nın amfibik seçeneği de bulunuyor.

YÜKSEK KORUMA VE TAŞIMA SEVİYESİYLE ÖNE ÇIKIYOR: COBRA II
Kara sistemlerinde, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler tasarlamak ve üretmek misyonuyla Otokar’ın ürettiği COBRA II, üstün performansı ile dikkat çekiyor. COBRA aracı temel alınarak geliştirilen COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 9 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

MODÜLER TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ: ARMA 6x6
Otokar’ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı bir aracı ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip. En zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veren ARMA’nın amfibik opsiyonu da mevcut. ARMA 6x6; özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor, araç üzerinde farklı silah sistemleri kullanılabiliyor.

ZİFİRİ KARANLIKTA VE SUDA GİDEBİLİYOR: ARMA 8x8
Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 bine yakın askeri aracı kullanılan Otokar’ın zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8, sahip olduğu özel sistem sayesinde karanlıkta, siste, dumanda hiçbir ışık yakmadan üzerindeki termal kamera ile yolu ve etrafı görme ve ilerleme imkânı sağlıyor. Araç amfibi kit sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda yüzebiliyor ve saatte 8 kilometre hız yapabiliyor. ARMA 8x8 ile isteğe bağlı sunulan NBC kit, mürettebatını nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı koruyor.

Modüler platformu ile ihtiyaçlar doğrultusunda 105 mm’ye kadar farklı silah kule sistemleriyle donatılabilen araç, sürücü ve komutan dâhil 12 personel taşıyabiliyor.

HER TÜRLÜ ARAZİ VE İKLİM KOŞULUNA MEYDAN OKUYOR: TULPAR-S
Otokar'ın paletli zırhlı araç ailesinin yeni üyesi TULPAR-S, üstün hareket kabiliyeti, yüksek balistik ve mayın koruması, modern ve esnek elektronik mimarisi ile ön plana çıkıyor. Silah taşıyıcıdan personel taşıyıcıya kadar pek çok göreve uygun olan TULPAR-S, isteğe göre farklı görevler için farklı konfigürasyonlara sahip olabilecek modüler bir platform olma özelliği de taşıyor. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi sayesinde gelecekte de ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap veren TULPAR-S, her türlü arazi ve iklim koşuluna meydan okuyor. Amfibik versiyonu ile hem karada hem de denizde kullanılabilen TULPAR-S üstün hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka kabiliyetleri ile dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 07.05.2018 14:29
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