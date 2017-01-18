Otokar, yeni otobüsü Poyraz ile tasarruf rüzgarı estirecek

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs pazarında rekabet çıtasını yükseltiyor. 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, servis ve turizm sektörüne yönelik geliştirdiği yeni küçük otobüsü Poyraz'ı tanıttı.

Poyraz’ı sektörden gelen yoğun talep üzerine 2 yılda geliştirdiklerini söyleyen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, otobüs sektöründe Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir öncü kurumu olan Otokar'ın Kent, Doruk ve Sultan ile yakaladıkları başarıyı Poyraz ile taçlandıracaklarını kaydetti. 27+1 küçük otobüs segmentinde uygun ilk yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük parça ve işletme giderleri ile pazarı hareketlendireceğini belirten Akgül, şunları söyledi:

“Otokar olarak güçlü Ar-Ge’miz sayesinde, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik farklı araçları en kısa sürede pazara sunabiliyoruz. Poyraz, son yıllarda özellikle düşük yakıt tüketimi yönündeki beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Şehiriçi kullanımdaki manevra kabiliyeti, performansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleriyle, 2017 yılında otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentine yeni bir soluk getireceğiz. Otokar’ın Ar-Ge çalışmalarının gücüyle müşterilerin tüm beklentilerini karşılayabilecek ürünleri ve çözümleri geliştirmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.”

YAKITTA DA NAKİTTE DE KAZANDIRIYOR

Sınıfının en yeni aracı olan Poyraz, 7.2 metre uzunluğa sahip. En geniş iz genişliği ile üstün yol tutuşu sağlayan Poyraz’ı, güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motoru rakiplerinden ayrıştırıyor. Dayanıklı gövdesinde 112 kW gücünde, 493 Nm'lik motoru barındıran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa tırmanma performansıyla rakiplerini geride bırakıyor. Hafif gövde tasarımı, optimize edilmiş güç paketi ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz, sınıfındaki en düşük yakıt tüketimine sahip. Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirilen Poyraz, sınıfındaki en iyi minimum dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda bile manevra yapabiliyor. Poyraz, şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam havalı frenler, motor ve imdat frenleri, viraj denge kolları ile önde ve arkada disk frenleriyle üstün güvenlik sunuyor. Segmentinin yükseklik ve genişlik olarak en ferah aracı unvanına sahip olan Poyraz, ergonomik sürücü kokpiti, kumanda düğmeleri, konforlu koltukları, diz mesafesi ve üstün güvenlik donanımı ile taşımacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacak.

“ÜRETİM YAPTIĞIMIZ SEGMENTLERİN TOPLAMINDA OTOBÜSTE LİDERİZ”

Yeni küçük otobüsü Poyraz’ın tanıtım toplantısında 2016 yılını da değerlendiren Basri Akgül, geçen yıl küçük ve orta boy (7-9 metre) otobüs pazarının yüzde 39 düzeyinde ve otobüs pazarının yüzde 33 düzeyinde daraldığını belirterek; pazardaki bu olumsuz tabloya karşın Otokar’ın faaliyet gösterdiği segmentlerde liderliğini koruduğunu söyledi. Otokar’ın otobüs ihracat adetlerini de yüzde 18 düzeyinde artırdığını belirtti. Akgül, 50 yıldan fazla bir süredir yolcu taşımacılığı segmentinde belediye ve halk otobüslerinin yanı sıra personel taşıma ve turizm amaçlı otobüsler tasarlayan ve üreten Otokar’ın ürünlerinin 40’tan fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet verdiğini hatırlattı. Otokar Genel Müdür Yardımcısı Akgül, farklı uzunluklardaki otobüsleriyle Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar’ın 2016 yılında da Türkiye otobüs pazarındaki liderliğini koruyarak, üretim yaptığı segmentlerin toplamında en çok satılan otobüs markası olduğunu; bu pazarda satılan her 5 otobüsten 2’sinin Otokar olduğunu bildirdi.

"2016 YILINDA TEKNOLOJİ VE LİSANS İHRAC EDEN BİR ŞİRKET KONUMUNA ULAŞTIK"

Basri Akgül, Otokar’ın 2016’nın özellikle son çeyreğinde sadece araç değil teknoloji ve lisans da ihraç eden bir şirket konumuna ulaşmasının da son derece gurur verici olduğunu söyledi. Otokar’ın Fransa, Almanya İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Navigo markasıyla büyük beğeni toplayan Sultan otobüsleri için İran’a teknoloji ve lisans ihraç etmeye başladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otobüs pazarında 50 yılı aşkın bir deneyimi bulunan Otokar, İran’ın 55 yıllık otobüs üreticisi OGHAB Afshan Industrial and Manufacturing Co. ile teknoloji ve lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türkiye küçük otobüs sektöründe ilk kez teknoloji transferi yapacak. Demonte olarak İran’a ihraç edilecek Sultan araçların montajı, satış ve pazarlama faaliyetleri OGHAB tarafından yapılacak. Üç yıl geçerli olan anlaşma, tarafların isteği doğrultusunda 2 yıl daha uzatılabilecek. “

"İHRACAT PAZARLARIMIZA YENİ ÜLKELER EKLEMEYE DEVAM ETTİK"

İç ve dış pazarda 2016’nın zor bir yıl olmasına rağmen Otokar’ın ihracattaki başarısını 2016 yılında da sürdürdüğüne dikkat çeken Basri Akgül, geçen yıl Fransa, Almanla, Belçika, İtalya, İspanya, Yunan Adaları, Romanya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan gibi birçok ülkede satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Akgül, şöyle konuştu:

“2015 yılında Türkiye’de tek seferde alınan en büyük sağdan direksiyonlu otobüs siparişini alan Otokar, ilave olarak alınan Kent siparişlerini de 2016 içinde Malta’ya teslim etti. Bugün Malta caddelerinde dolaşmaya başlayan Otokar otobüslerinin sayısının 176’ya ulaştı. Geçen yıl da; Litvanya, Hollanda, Ürdün’e, Polonya pazarlarına ilk kez satış gerçekleştirdik. Geçen yıl ayrıca 20 binincisini üretim bandından indirdiğimiz Sultan’ı da Fransa’ya ihraç ettik.”

"TOPLU TAŞIMADA BELEDİYELERİN DE İLK TERCİHİ OLDUK"

Otokar’ın 2016 yılında da kullanıcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti. 2016 yılında Türkiye pazarının tek körüklü otobüs ihalesini kazanarak, Kent körüklü otobüsleri için ilk siparişi İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nden aldı. 100 adet Kent Körüklü otobüsü ESHOT’a teslim eden Otokar, bu sözleşmeyle Kent Körüklü otobüslerinin bakım ve servis hizmetlerini de sağlıyor. 2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden, Çanakkale halk otobüsçülerine kadar pek çok farklı kurum ve belediye farklı tiplerde otokar otobüslerini filolarına kattı. 2016’da doğalgazlı Kent otobüsleri Gaziantep’te hizmet vermeye başladı. Otokar, geçtiğimiz yıl ayrıca Akıllı Otobüs uygulamasını da KoçSistem ve İSBAK işbirliği ile geliştirdi.