Otokar, teknoloji ihraç edecek Sultan otobüsleri İran’da üretilecek

“KENDİ MARKAMIZLA FAALİYET GÖSTERMENİN AVANTAJINA SAHİBİZ”
Otokar’ın İran’a teknoloji ve lisans ihraç edecek olmasının Türk otomotiv sanayiinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemine dikkat çeken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Sultan araçlarımız diğer tüm otobüslerimiz gibi, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Son 10 yılda Ar-Ge’ye 310 milyon TL ayırdık. Mühendislik ve Ar-Ge alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına daha uygun ürünler geliştirmemizi ve daha hızlı adımlar atmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fikri mülkiyet haklarının bize ait olması ve esnek üretim kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye küçük otobüs pazarının değişmez lideri olan Sultan otobüslerimiz yurtdışında da başarıya ulaştı. OGHAB ile yaptığımız teknoloji ve lisans anlaşması sayesinde artık İran’da da Sultan otobüslerini kullanıcıların hizmetine sunacağız” dedi.
Anlaşma ile Türkiye küçük otobüs sektöründe ilk kez teknoloji transferi yapılacağının altını çizen Serdar Görgüç, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile küçük otobüs alanında bir ilke imza atarak, yurtdışına teknoloji ihraç edeceğimiz için gurur duyuyoruz. Projedeki iş ortağımız OGHAB, İran’da araçların montajı ile Otokar markasıyla satış ve pazarlamasından sorumlu olacak. İran’daki homologasyon düzenlemeleri ve pazar koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak satış adedi ve elde edilecek ciro değişecek olsa da Sultan’ın büyümekte olan İran otobüs pazarında kısa sürede büyük başarılara imza atacağından eminiz.”
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