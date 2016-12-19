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Otokar, teknoloji ihraç edecek Sultan otobüsleri İran’da üretilecek

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:24
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın, 40’tan fazla ülkede kullanılan Sultan otobüsleri artık İran’da da üretilecek. Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın, İranlı OGHAB şirketi ile imzaladığı teknoloji ve lisans anlaşmasına göre, İran’da satılacak Sultan otobüslerinin montajı, satış ve pazarlaması OGHAB tarafından yapılacak. Otokar’ın artık sadece araç değil teknoloji ve lisans ihraç eden bir şirket konumuna ulaştığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Otomotivde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle faaliyet göstermemizin sonuçlarını böyle güzel gelişmelerle almak gurur ve memnuniyet verici” dedi.

Otokar, teknoloji ihraç edecek Sultan otobüsleri İran'da üretilecek
Türkiye’nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, küçük otobüste bir ilke daha imza attı. Otokar; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Navigo markasıyla büyük beğeni toplayan Sultan otobüsleri için İran’a teknoloji ve lisans ihraç edecek. Otobüs pazarında 50 yılı aşkın deneyimi bulunan Otokar, Sultan otobüslerinin üretimi için İran’ın 55 yılı aşkın otobüs üretimi deneyimine sahip OGHAB Afshan Industrial and Manufacturing Co. (OGHAB) ile teknoloji ve lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, demonte (CKD – Completely Knocked Down) olarak İran’a ihraç edilecek olan Sultan araçların montajı, satış ve pazarlama faaliyetleri OGHAB tarafından yapılacak. 3 yıl süreyle geçerli olacak Otokar ve OGHAB arasında imzalanan teknoloji ve lisans anlaşması, tarafların isteği doğrultusunda 2 yıl daha uzatılabilecek. OGHAB, imzalanan teknoloji transferi sözleşmesi kapsamında Otokar’a 500 bin Euro lisans bedeli ödeyecek. CKD alımlarına ilave olarak, OGHAB, gelecekte Otokar yerine İran’dan tedarik edilecek her bir yerelleştirilen parça için değişen tutarlarda “royalty” ödeyecek.

“KENDİ MARKAMIZLA FAALİYET GÖSTERMENİN AVANTAJINA SAHİBİZ”
Otokar’ın İran’a teknoloji ve lisans ihraç edecek olmasının Türk otomotiv sanayiinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemine dikkat çeken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Sultan araçlarımız diğer tüm otobüslerimiz gibi, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Son 10 yılda Ar-Ge’ye 310 milyon TL ayırdık. Mühendislik ve Ar-Ge alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına daha uygun ürünler geliştirmemizi ve daha hızlı adımlar atmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fikri mülkiyet haklarının bize ait olması ve esnek üretim kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye küçük otobüs pazarının değişmez lideri olan Sultan otobüslerimiz yurtdışında da başarıya ulaştı. OGHAB ile yaptığımız teknoloji ve lisans anlaşması sayesinde artık İran’da da Sultan otobüslerini kullanıcıların hizmetine sunacağız” dedi.
Anlaşma ile Türkiye küçük otobüs sektöründe ilk kez teknoloji transferi yapılacağının altını çizen Serdar Görgüç, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile küçük otobüs alanında bir ilke imza atarak, yurtdışına teknoloji ihraç edeceğimiz için gurur duyuyoruz. Projedeki iş ortağımız OGHAB, İran’da araçların montajı ile Otokar markasıyla satış ve pazarlamasından sorumlu olacak. İran’daki homologasyon düzenlemeleri ve pazar koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak satış adedi ve elde edilecek ciro değişecek olsa da Sultan’ın büyümekte olan İran otobüs pazarında kısa sürede büyük başarılara imza atacağından eminiz.”
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