Otokar'ın cirosu yüzde 9 artarak 1.79 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, 2017 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, kendi rekorunu yeniledi. 2017 yılında cirosunu yüzde 9 artışla 1,79 milyar TL’ye çıkaran şirketin net dönem kârı 99,4 milyon liraya ulaştı. Otokar’ın 2017 yılındaki ihracatı ise 149 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen 2017’de başarılı bir performans sergileyerek sürdürülebilir büyümemizi koruduk. Kullanıcılarımızı odak noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz ürünler, Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetimiz, deneyimli ve yetkin insan kaynağımız, güçlü satış ağımız 2017 yılında bizi başarılı finansal sonuçlarımıza taşıdı. 2017 yılında 3 bin 62 adet araç üreten Otokar, Türk savunma sanayisinde en büyük özel sermayeli kuruluşu konumunun yanı sıra faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında liderliğini korudu” dedi.



“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAVUNMA İHRACATI ANLAŞMASINI İMZALADIK”

2017 yılında savunma sanayiinde bir ilke imza attıklarını belirten Görgüç; “2017 yılında savunma sanayiinde Türkiye’nin tek kalemde imzalanan en büyük ihracat anlaşmasına imza attık. Otokar, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin 8x8 zırhlı araç ihtiyacı doğrultusunda, yerel ortağıyla Al Jasoor şirketini kurarak savunma sanayisinde 661 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile şirketimiz ihracat çalışmalarını teknoloji transferiyle genişletti” açıklamasını yaptı.



Serdar Görgüç, Türkiye’de teknoloji konusunda yetkinliğin artırılması hedefiyle millileşme ve yerlileşme akımının etkisini artırdığını belirtti. Otokar’ın savunma sanayii alanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öncü kara araçları tedarikçisi olduğuna ve 30’dan fazla ülkeye askeri araç ihracatı gerçekleştirdiğine değinen Görgüç, yüksek teknolojiye sahip Cobra II zırhlı aracın 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sınır gözetleme görevi için tercih edildiğini ve Cobra II’lerin Birleşmiş Milletler görevlerinde rol almaya başladıklarını kaydetti.



“ALTAY TANKINI MİLLİ OLARAK TASARLADIK, SERİ ÜRETİMİ İÇİN GÖREVE HAZIRIZ”

Milli ana muharebe tankı Altay hakkında Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şunları söyledi; "Türkiye, savunma sanayinde attığı cesur adımlarla son 10 yılda önemli bir dönüşüm yaşadı. Dünya devleriyle mücadele edecek alt yapıya, teknolojiye kavuştu. Yaşanan dönüşümden bugüne dışa bağımlılığı azaltacak birçok milli proje hayat buldu. Türkiye'nin tek milli kara araçları üreticisi olarak 2008 yılında Türkiye’nin ana muharebe tankını milli imkan ve kabiliyetlerle tasarlamakla görevlendirildik. Bu süreçte sahip olduğumuz tüm know-how’ı kullandık; teknolojimizi Altay’a uyarladık; Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Pek çok deneyim kazandık, kabiliyetlerimizi güçlendirdik. Altay, ülkemiz topraklarında, milli bir tank olarak doğdu. Türkiye’nin kaynakları ile geliştirilen Altay, yine Türkiye’de yine milli imkanlarla seri olarak üretilebilir. Otokar olarak tasarım ve prototipleme döneminde elde ettiğimiz gücümüzü, deneyimimizi seri üretim safhasına da taşımak en büyük arzumuz. Seri üretim için hazırladığımız teklifimizi Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na maliyet etkin, gerçekçi ve en az risk içerecek şekilde sunduk. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acil ihtiyaç planına zamanında cevap vermeyi hedefledik. Devletimizin kararını bekliyoruz."

SATILAN HER 3 OTOBÜSTEN 1'İ OTOKAR OLDU

Son 3 yıldır daralan otobüs pazarında 2017 yılında toplam bin 488 adet otobüs satışı gerçekleştiren Otokar'ın 25 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pazarında yüzde 28 pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü belirten Görgüç; faaliyet gösterilen alanlarda satılan her 3 araçtan 1'inin Otokar markalı olduğunu söyledi. Serdar Görgüç, otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentinde ise her 5 otobüsten 2'sinin Otokar imzasını taşıdığını kaydetti.

Serdar Görgüç, “2017’de en çok otobüs satışı yaptığımız ihracat pazarları olan Fransa, İtalya ve İspanya'daki toplam otobüs parkımız 2 bin 500 adede ulaştı. 18,75 metre uzunluğu ile şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent Körüklü aracını ilk kez ihraç ettik. Balkanlar'daki araç parkımız 500'ün üzerine çıktı. 60'tan fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyan Otokar araçları tabiri yerindeyse dünyayı taşıyor” dedi.

AR-GE’YE 10 YILDA 483 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI

Kuruluşundan bugüne sektörde birçok ilke imza atan Otokar, son 10 yılda cirosunun yüzde 4,4’ünü araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırdı. Otokar, son 10 yılda toplamda 483 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Otokar, tasarladığı ürün ve alt sistemler için son 10 yılda toplam 269 adet patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurusunda bulundu.