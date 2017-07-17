Otizmliler kamera başına geçti

İZMİR (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Film Terapi Projesi" kapsamında senaryo yazan otizmli öğrenciler kısa film çekti.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Güzelbahçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencisi 5 otizmli, Film Tasarımı Bölümünde 2 ay boyunca aldıkları eğitimin ardından kısa film çekti.

Otizmli bireylere film terapi uygulamanın ilk olduğunu belirten proje yürütücüsü Kerem Kaban, şunları ifade etti:

"Belirlediğimiz 5 öğrenci, önce 2 ay boyunca senaryo yazarlığından, ekipman kullanımına kadar birçok konuda eğitim aldı. Film çekim süreçleri takip edilerek, deneyimin paylaşılması, grup içi birlikteliğin uyumu, bu birlikteliğin işlenmesini keşfetme, görme biçimlerini geliştirme, takım çalışması içinde bir ürünün ortaya çıkmasını sağlamaya çalıştık. Film terapi uygulamalarındaki temel amacımız, bu gençlere bilişsel ve davranışsal olarak da bir katkı sağlamak. Onların gelişimini görmek, yüzlerindeki heyecanı okumak ve bu süreçte ne kadar başarılı olduklarını görmek mutluluk verici."

Film çekimlerinin tamamlandığını, kurgu ve teknik işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde bir gala ile gösteriminin yapılacağını aktaran Kaban, eğitim aşamaları ve film çekim sürecinin bir belgesel film olarak da hazırlandığını kaydetti.

Okul müdürü Mesut Akkuş da film çekmenin ilk başta öğrencilerinin yapabileceği bir iş gibi görünmediğini ancak bunun doğru olmadığını gördüklerini belirtti.

Çocukların özgüvenlerinin yükseldiğini ifade eden Akkuş, yapabilecekleri şeyler konusunda daha geniş çerçeveden bakmayı öğrendiklerini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı