Otel Güvenliği’nde Teknoloji Maliyetleri Düşüyor….

Gelişen teknoloji ile beraber 7/24 hizmet sektöründen olan oteller, her zamanki güvenlik usullerinden farklı olmak zorunda. Ana faaliyet alanı müşteri memnuniyeti olan bu sektörde güvenlik çözümleri müşteri konforunun önüne geçmemesi ancak, aynı zamanda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Son dönemde yaşadığımız güvenlik hassasiyeti ile birlikte otel

misafirlerinde konforun yanı sıra “safe Hotel” belgesi arayışı da

arttırdı ve bu sertifika otel seçimlerini ciddi oranda etkiler hale

geldi. Konuyu değerlendiren Securitas Güvenlik Süreçleri ve

Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, bu kapsamda otellerde bir

takım özel uygulamalara gidildiği dikkat çekerek bunlardan

bazıları şöyle sıraladı.

Otel sınırlarına gelen araçların fiziki ve elektronik kontrole tabi tutulması,

Araç altı aramalarında araç altı arama cihazı ve görüntüleme sistemlerinin etkin olarak yararlanılması

Araç Plaka Okuma Sistemlerinin kullanılması,

Misafir giriş noktalarında x-ray, kapı dedektörü , bomba iz dedektörlerinin bulundurulması

Güncel hayatımıza yapmış olduğu katkıları bile takip etmekte zorlandığımız teknoloji, güvenlik dünyasına da her gün yeni uygulamalar ve teknik cihazları beraberinde getirmekte. Securitas’ın akıllı video analiz yazılımları sayesinde güvenlik ihlallerini anında görüntüleyebildiğini dikkat çeken Hüseyin Erim, “Yazılımlarla sınır ve çevre ihlali, belli bir bölgede rutin olarak gezinen kişi tespiti, izinsiz toplanma, şüpheli paket, yanlış park, ters yöne giriş gibi olumsuz durumları tespit edebiliyoruz. Bununla birlikte uzaktan izleme merkezimizdeki operatörün önüne ilgili alarm görüntüsünün gelmesiyle aksiyon alıyoruz. Alarm görüntüsünü alan operatör, gerekli gördüğü durumlarda uzaktan sesli anons yaparak şüphelinin suçu gerçekleştirmeden uzaklaşmasını sağlıyor, ardından kontrol ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine haber vererek olayı hızlıca sonuçlandırıyor. Proje maliyetlerini düşürerek riski azaltan bu sistemler müşterinin ihtiyacına göre Securitas tarafından projelendiriliyor, kuruluyor. Bu kapsamda güvenlik çözümlerimizin teknoloji tabanlı entegre bir sistem olarak oluşturulması en önemli önceliğimiz”dedi.

Otel segmentini değerlendiren Erim, “ Bu sektörde en çok

akıllı kamera sistemleri,

alarm sistemleri,

özel yazılımlı el terminalleri,

elektronik denetim formları,

sanal devriye sistemleri,

mobil kamera sistemleri ve

biyometrik geçiş kontrol sistemleri gibi teknoloji tabanlı

çözümlerini kullanarak oluşturduğumuz güvenlik mühendisliği yaklaşımımızla projelere özel çözümler sunuyoruz” dedi.

Hırsızlık riskine karşı da teknoloji…

Otellerin öncelikli riskleri arasında yer alan hırsızlık vakalarına karşı da teknoloji destekli pek çok tedbir bulunduğunu belirten Hüseyin Erim,”Sözkonusu tedbirler artık işletmelerin sıradan güvenlik uygulamalarının içinde yer alıyor. Tüm otel kullanıcılarının hareketliliği bir Access otomasyonu tarafından kontrol ediliyor. Örneği misafir odalarına geçişler enkoder sistemi ile kısıtlanmakta ve her misafir kendisine tahsis edilmiş giriş kartlarını kullanarak asansör yardımıyla direk kendi odasına ulaşmakta. Hizmet personelinin anahtar kullanımı elektronik olarak takip dilmekte. Otel güvenlik yöneticilerinin de bağlı olduğu bir çok internet platform ile oteller arasında yaşanan vakalar anlık olarak paylaşılmakta ve ilave tedbirler anında alınmaktadır.



Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 farklı sektörden 717 kurum ve kuruluşa, 72 ilde, 2242 hizmet noktasında güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 9 bölge müdürlüğü, 50 şube müdürlüğü ve 12.500 çalışanı bulunmaktadır.