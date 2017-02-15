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ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:24
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ÖSYM, TUS ve STS Tıp sınavları, 22 Nisan'da yapılacak

ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), TUS ve STS Tıp sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacağı duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017-TUS İlkbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp İlkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasına ve 17 Mayıs'ta sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları, yapılan atamaların hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar nedeniyle 2017 TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavları'nın 27 Ağustos'ta yapılmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanmasına, 2018'den itibaren TUS ve STS Tıp 1'inci Dönem sınavının şubat, TUS ve STS Tıp 2'nci Dönem sınavının ağustos ayında yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2017 Sınav Takvimi'nin güncellenmiş haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden adayların bilgisine sunulduğu kaydedildi.


Anadolu Haber Ajansı
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