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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

04 Aralık 2016 Pazar 22:41
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Yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizler içinde 53 kilo 300 gram kubar esrar bulundu, mahkemeye çıkarılan muavin tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yolcu otobüsündeki valizlerde 53 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu'nun Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Diyarbakır'dan Antalya'ya giden 07 GRK 08 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. 

Detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen otobüste, Narkotik köpeği "crayz"nin de kullanıldığı aramada, bagajdaki 3 valiz içerisinde 53 kilo 300 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Bayram O. (30) ve ikinci sürücü Sıddık B. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, muavin Rıdvan Y. (23) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüsteki yolcuların da polis ekipleri nezaretinde otogara götürüldüğü öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı
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