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Ortak Akıl İş Platformu “İŞ DÜNYASI ÇIKIŞ ARIYOR”

Durgunluk Döneminde Çıkış Arayan Şirketler ve Sektörlere Rehberlik Etmeye Hazırlanan Platformun İlk Toplantısında, Ekonomi ve Ticarette Yeni Dönemin Kodları ve İpuçları Konuşulacak

Ortak Akıl İş Platformu “İŞ DÜNYASI ÇIKIŞ ARIYOR”

Durgunluk Döneminde Çıkış Arayan Şirketler ve Sektörlere Rehberlik Etmeye Hazırlanan Platformun İlk Toplantısında, Ekonomi ve Ticarette Yeni Dönemin Kodları ve İpuçları Konuşulacak

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:53
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Ortak Akıl İş Platformu “İŞ DÜNYASI ÇIKIŞ ARIYOR”

ORTAK AKIL İŞ PLATFORMU TOPLANTILARI BAŞLIYOR
Ortak Akıl Danışmanlık tarafından “İş Dünyası Çıkış Arıyor” konu başlığıyla düzenlenen Ortak Akıl İş Platformu’nun ilk toplantısı, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09.20-12.20 saatleri arasında Courtyard Marriott İstanbul Hotel’de gerçekleşecek.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof.Dr. Emre Alkin, ORKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ortak Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez’in konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, iş sahipleri, üst düzey yöneticileri ile sektörel sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri bir araya gelecek.

Küresel ekonomi ve ticarette önemli değişimlerin yaşandığı süreci anlamak, sektörler ve işletmelerin yeni sürece uyum sağlama yöntemleri, durgunluk dönemlerinde işletmelere ve sektörlere liderlik yapmanın önemi ve bu dönemlerde işletmelerin atması gereken adımların konuşulacağı toplantı, iş dünyasının durgunluk döneminde yaşadığı sorunları ortaya koyarak çözüm arayışlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

15 yıldan bu yana iş ve ekonomi dünyasının önde gelen şirketlerine kurumsal çözümler sunan Ortak  Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez, zor süreçlerde sektörler ve işletmeler arasında networking, bilgi ve deneyim paylaşımı ile iş birliğinin daha da önem kazandığına dikkat çekerek, platformun, farklı sektörlerden çok sayıda profesyonel iş insanı ile sektörlere yön veren STK temsilcilerini bir araya getirerek, sorunlara daha geniş bir bakış açısıyla, uzun vadeli çözümler üretmelerine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 02.05.2018 10:55
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