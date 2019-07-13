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Orman yangınlarını terör örgütleri üstlendi

İstanbul-Aydos ve Muğla’da önceki gün çıkan yangınları PKK’nın çıkardığı iddia edildi. İstanbul Valiliği ise Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

Orman yangınlarını terör örgütleri üstlendi

İstanbul-Aydos ve Muğla’da önceki gün çıkan yangınları PKK’nın çıkardığı iddia edildi. İstanbul Valiliği ise Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
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Orman yangınlarını terör örgütleri üstlendi

PKK’ya yakın Nuçe Civan sitesinde yer alan habere göre orman yangının çıkarılması “eylemini” PKK’ya bağlı Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM) üstlendi.

Haberde, “Ormanlık alanda yapılan sabotaj eylemini Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM) üstlendi. İstanbul Kartal Aydos’da başlayan orman yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, Muğla’nın Dalaman ve Milas ilçeleri arasında başlayan yangın ise halen devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM), yaptığı yazılı açıklama ile her iki kentteki “sabotaj eylemlerini” üstlendi ve “Kürdistan’daki işgal saldırıları ve doğa katliamlarının hesabı misliyle sorulacaktır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesinde TV kulesi ve orman yangını sabotajlarını da PKK üstlendiğini açıklamıştı.

VALİLİK: ÇOCUKLAR ÇIKARDI

İstanbul Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

Kartal Yakacık'ta bulunan Aydos ormanlarında geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürülmüştü. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır" denildi.

PKK'nın yayın organı ANF de yangınları HBİM'in üstlendiğini duyurdu. ANF konuyla ilgili haberini "İstanbul ve Muğla’da önceki gün başlayarak geniş bir alanda etkili olan ve köylerin boşaltıldığı orman yangınları sabotaj eylemini HBİM üstlendi" ifadeleriyle duyurdu.

PKK'nın yayın organı ANF de yangınları HBİM'in üstlendiğini duyurdu. ANF konuyla ilgili haberini "İstanbul ve Muğla’da önceki gün başlayarak geniş bir alanda etkili olan ve köylerin boşaltıldığı orman yangınları sabotaj eylemini HBİM üstlendi" ifadeleriyle duyurdu.

Son Güncelleme: 13.07.2019 12:06
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