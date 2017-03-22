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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

22 Mart 2017 Çarşamba 10:18
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- Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan böbrek, akciğer ve karaciğer 4 hastaya nakledilecek

Organlarıyla 4 hastaya umut oldu
 ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri, akciğeri ve böbrekleri, 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.
Alınan bilgilere göre, beyin kanaması geçiren Ferhai Duman (50) yakınlarınca Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Duman'ın, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Ferhai Duman'ın organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Duman'ın karaciğeri, akciğeri ve böbrekleri operasyonla alındı.

Sağlık Bakanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, Duman'ın karaciğerini ve akciğerini İstanbul'da, böbreklerinden birisini Trabzon, diğerini ise Erzurum'da tedavi gören hastalara nakledilmek için götürdü.

Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Şükran Gürcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferhai Duman'ın yakınlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Duman'ın 5 gündür beyin kanaması nedeniyle hastanede yattığını dile getiren Gürcan, "Dün itibarıyla beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organ bağışı yapılmasına onay verdi. Birçok organ bekleyen ve tek umudu bu olan, yani ilaçla herhangi bir tedavi süreci olmayan insanlara umut yolu açıldı." dedi.

Şükran Gürcan, yapılan araştırma sonucu Duman'ın karaciğeri, akciğeri ve böbreklerinin, İstanbul, Trabzon ve Erzurum'da bulunan 4 hastayla uyumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah hastamızın ailesinin vermiş olduğu bu karar 4 hastamıza umut olacak. İnsanların acı yaşarken böyle kutsal bir karar vermeleri, hem rahmetliye yaptıkları hayır hem de birçok insana umut kaynağı. Bu kararlar toplumda duyarlılık yaratıyor. Çünkü organ bağışı yapan insanların çevresindeki insanların bu konuya bakış açıları değişiyor."


Anadolu Haber Ajansı
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