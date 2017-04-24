Ordu'daki tenis kortu yatırımı

ORDU (AA) - Ordu'da inşa edilen tenis kortu projesinde, tribün ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 28 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste, 96 araçlı otopark, 2 açık akrilik tenis kortu ve 2 açık toprak tenis kortu yapıldı. Ayrıca 2 akrilik tenis kortundan oluşan yaklaşık bin 500 metrekare taban alanlı ve çelik konstrüksiyonlu kapalı kort inşa edildi.

Projenin, 5 milyon 543 bin liraya mal olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'yu tenisin merkezi haline getirecek projede sona yaklaşıldığını söyledi.

Projede gelinen son durum hakkında bilgi veren Yılmaz, "İkisi kapalı olmak üzere 6 tenis kortu, 96 araçlık otoparkı, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesiyle uluslararası turnuvalara rahatlıkla ev sahipliği yapacak tenis kortları projemizin tamamlanmasına az bir zaman kaldı." dedi.

Tribün ihalesini de yaptıklarını belirten Yılmaz, "İhale kapsamında açık akrilik tenis kortuna 200 kişilik, açık toprak tenis kortuna 200 kişilik ve kapalı tenis kortuna 100 kişilik olmak üzere toplam 500 seyircili oturma kapasitesine sahip çelik tribün, tesis girişine modern görünümlü giriş takı ve çevre duvarı üzerine toplam 750 metre uzunluğunda ferforje korkuluk yapılacak." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı