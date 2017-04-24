banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Ordu'daki tenis kortu yatırımı

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:34
Bu haber 447 kez okundu

- 5 milyon 543 bin liraya mal olacak tenis kortu projesinde, tribün ihalesi yapıldı

Ordu'daki tenis kortu yatırımı
ORDU (AA) - Ordu'da inşa edilen tenis kortu projesinde, tribün ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 28 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste, 96 araçlı otopark, 2 açık akrilik tenis kortu ve 2 açık toprak tenis kortu yapıldı. Ayrıca 2 akrilik tenis kortundan oluşan yaklaşık bin 500 metrekare taban alanlı ve çelik konstrüksiyonlu kapalı kort inşa edildi.

Projenin, 5 milyon 543 bin liraya mal olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'yu tenisin merkezi haline getirecek projede sona yaklaşıldığını söyledi.

Projede gelinen son durum hakkında bilgi veren Yılmaz, "İkisi kapalı olmak üzere 6 tenis kortu, 96 araçlık otoparkı, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesiyle uluslararası turnuvalara rahatlıkla ev sahipliği yapacak tenis kortları projemizin tamamlanmasına az bir zaman kaldı." dedi.

Tribün ihalesini de yaptıklarını belirten Yılmaz, "İhale kapsamında açık akrilik tenis kortuna 200 kişilik, açık toprak tenis kortuna 200 kişilik ve kapalı tenis kortuna 100 kişilik olmak üzere toplam 500 seyircili oturma kapasitesine sahip çelik tribün, tesis girişine modern görünümlü giriş takı ve çevre duvarı üzerine toplam 750 metre uzunluğunda ferforje korkuluk yapılacak." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.