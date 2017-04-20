banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Ordu'da tarihi cami minaresine kavuştu

20 Nisan 2017 Perşembe 17:56
Bu haber 481 kez okundu

Fatsa ilçesinde 146 yıl önce inşa edilen caminin minaresi, 1939'daki depremde yıkılmasının ardından döneme özgü mimarisiyle yeniden yapıldı

Ordu'da tarihi cami minaresine kavuştu
ORDU (AA) - Ordu'da tarihi caminin yıkılan minaresi, dönemin mimari dokusuna uygun olarak yeniden inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesince daha önce restore edilen ancak minaresi bulunmayan Fatsa Gölbaşı (Yenipazar) Camisi'ne bölgenin mimari yapısına uygun şekilde minare yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin 1939'daki depremde yıkılan minaresine yaklaşık 80 yıl sonra tekrar kavuştuğunu söyledi. 

Yılmaz, minarenin dönemin özelliklerine göre yeniden inşa edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1870 yılında yapılan ve 19. yüzyıl taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan tarihi Gölbaşı Camisi’nin minaresini gösteren özgün herhangi bir veri bulunmuyordu. 1939 yılındaki depremde yıkılan minarenin tekrar yapılması için yakın çevresinde yıkılmış ya da ayakta olan dönem camilerinin minare tiplerini tespit ederek bu bağlamda bir proje hazırladık. Bazıları yıkılmış olmasına rağmen Ordu'nun Fatsa ilçesi ve diğer ilçelerindeki o döneme ait camilerin minareleri de örnek alınarak hazırlanan proje kapsamında camimizin minaresini kaidesinden itibaren yeniden inşa ettik."

Gölbaşı Camisi'ni daha önce aslına uygun restore ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Ecdadımızdan kalan birçok tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserimizi onararak geleceğe kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilindiği üzere Fatsa Bolaman Mahallemizde bulunan ve minaresiz olan 146 yıllık Gölbaşı Camisi'ni Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla aslına uygun hale getirmiştik. Restorasyon kapsamında camimizin dış cephesini tamamen elden geçirmiş, iç mekanda döşemesi ve tabanlarını onarmış, minberi ve kürsüsünü de yenilemiştik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, il genelindeki camilere yönelik ışıklandırma projesi yürüttüklerini anlatarak, "Projemiz kapsamında daha önce Altınordu Yalı Cami ve Ünye Saray Camisi'ni ışıklandırmıştık. Restorasyon ve minare yapımı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gölbaşı Camisi’ni de ışıklandırarak gece de farklı ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık." bilgisini paylaştı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.