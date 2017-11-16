OPET, ‘Trafik Dedektifleri’yle farkındalık yaratmaya devam ediyor

Trafik güvenliği konusunda çocuk ve gençlerde farkındalık ve bilinç oluşmasını hedefleyen Trafik Dedektifleri Projesi ile 5 yılda, Türkiye’nin 81 ilinde, 3 milyon 500 bin öğrenciye ulaşan OPET, bu konudaki çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürüyor. OPET’in katkılarıyla İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, 16 -18 Kasım tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde düzenlenen “8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.



“Trafikte Saygı Hayata Saygı” temasını taşıyan sempozyum kapsamında OPET’in uluslararası platformlarda da başarısı tescillenen ‘Trafik Dedektifleri Projesi eğitimleri de gerçekleşti. Trafik Dedektifleri Projesi'ne özel olarak hazırlanan eğitim salonunda Yenimahalle Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu, Çankaya Sarar İlkokulu, Mamak Abidinpaşa İlkokulu ve Altındağ Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda okuyan 600’ü aşkın öğrenciye, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek amacıyla eğitim verildi. İki gün süren eğitimlerde öğrenciler; trafik işaret ve levhalarından emniyet kemerinin önemine, güvenli bisiklet kullanımından araçta güvenli yolculuğa kadar trafiğe dair tüm kurallar hakkında bilgi sahibi oldu. Ayrıca, Trafik Dedektifleri Projesi’nin alt açılımı olan “Yaşam Kemeri” vurgusu ile eğitime katılan tüm öğrencilere emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. OPET’in maskotu OPEDO’nun da yer aldığı etkinlik kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, "Trafik Dedektifi" unvanını kazandı. ‘OPET Trafik Dedektifleri’ standının ziyaretçilerine de trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Sempozyumda; trafikte saygı, trafik güvenliği ve medya, uluslararası trafik güvenliği uygulamaları, şoförlerin sorunları, bu sorunların trafik günliğine etkisi ve çözüm yolları, sayısal takoğrafın karayolu trafik güvenliğine etkisi, akıllı ulaşım sistemleri, trafik denetimlerinde yeni yaklaşımlar, karayolu trafik güvenliği perspektifinde yeni nesil araçlar ve otomotiv sanayi, e-call (acil çağrı sistemi) konuları ele alınıyor.



Trafik Dedektifleri Projesi Hakkında

OPET, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Trafik Dedektifleri Projesi’yle geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefliyor. Proje ile önce öğretmenlere, daha sonra çocuk ve gençlere 9 ana konuda verilen eğitimlerle, trafik kazalarının engellenmesinde kalıcı bir çözüm yaratılması öngörülüyor. Eğitimlerde, çocuk ve gençlere ‘Trafik Dedektifi’ unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli gerçekleştirmeleri bekleniyor. Eğitimler; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları başlıkları altında düzenleniyor. ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ile trafik kuralları konusunda farkındalık yaratarak mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye’nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Bugüne dek proje kapsamında 81 ildeki devlet okullarında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları’nda, Aile Bakanlığı’na bağlı 101 Sevgi Evi’nde, 12 ildeki Forum AVM’lerde, İstanbul Topkapı Trafik Parkı’nda, İzmir Bostanlı Trafik Parkı’nda ve Kidzania Keşif ve Eğlence Dünyası’nda eğitim verilen öğrenci sayısı kadar TD kimlik kartı ve broşür, etiket, defter, kalem, kokart dağıtıldı. Proje kapsamında 608 adet kayıtlı eğitmen polis memuru görev yapıyor. Dönem dönem eğitici eğitimleri tekrarlanarak hem bilgiler güncelleniyor hem de eğitmen sayısı artırılıyor.



Trafik Dedektifleri Yaşam Kemeri Uygulaması

Trafik Dedektifleri Projesi’nin alt açılımı olan “Yaşam Kemeri Projesi” ile OPET istasyonlarındaki tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi hatırlatılıyor. Yolları güvenli hale getirmeyi amaçlayan OPET, bu projeyle çocuklar ve gençler kadar yetişkinleri de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin araç kullanıcılarını yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeği doğrultusunda, OPET emniyet kemerine “Yaşam Kemeri” adını veriyor. Bu kapsamda OPET İstasyonlarına gelen her müşterinin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye’yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının, yüzde 70’lere çıkarılması hedefleniyor.

Basın Bülteni