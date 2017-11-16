banner181
Ana SayfaGÜNCEL

OPET, ‘Trafik Dedektifleri’yle farkındalık yaratmaya devam ediyor

16 Kasım 2017 Perşembe 17:42
Bu haber 654 kez okundu

OPET, ‘Trafiği güvenli bir Türkiye’ hedefiyle çalışmalarına hızla devam ediyor. Trafik konusunda en kapsamlı etkinliklerden biri olan Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, OPET’in katkılarıyla İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. 16 -18 Kasım tarihleri arasında çeşitli paneller, tiyatro gösterimleri, sergi ve farkındalık yaratacak etkinliklerin yer aldığı organizasyon kapsamında Trafik Dedektifleri Projesi eğitimleri de verilecek.

OPET, ‘Trafik Dedektifleri'yle farkındalık yaratmaya devam ediyor
Trafik güvenliği konusunda çocuk ve gençlerde farkındalık ve bilinç oluşmasını hedefleyen Trafik Dedektifleri Projesi ile 5 yılda, Türkiye’nin 81 ilinde, 3 milyon 500 bin öğrenciye ulaşan OPET, bu konudaki çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürüyor. OPET’in katkılarıyla İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, 16 -18 Kasım tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde düzenlenen “8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.

“Trafikte Saygı Hayata Saygı” temasını taşıyan sempozyum kapsamında OPET’in uluslararası platformlarda da başarısı tescillenen ‘Trafik Dedektifleri Projesi eğitimleri de gerçekleşti. Trafik Dedektifleri Projesi'ne özel olarak hazırlanan eğitim salonunda Yenimahalle Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu, Çankaya Sarar İlkokulu, Mamak Abidinpaşa İlkokulu ve Altındağ Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda okuyan 600’ü aşkın öğrenciye, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek amacıyla eğitim verildi. İki gün süren eğitimlerde öğrenciler; trafik işaret ve levhalarından emniyet kemerinin önemine, güvenli bisiklet kullanımından araçta güvenli yolculuğa kadar trafiğe dair tüm kurallar hakkında bilgi sahibi oldu. Ayrıca, Trafik Dedektifleri Projesi’nin alt açılımı olan “Yaşam Kemeri” vurgusu ile eğitime katılan tüm öğrencilere emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. OPET’in maskotu OPEDO’nun da yer aldığı etkinlik kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, "Trafik Dedektifi" unvanını kazandı. ‘OPET Trafik Dedektifleri’ standının ziyaretçilerine de trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Sempozyumda; trafikte saygı, trafik güvenliği ve medya, uluslararası trafik güvenliği uygulamaları, şoförlerin sorunları, bu sorunların trafik günliğine etkisi ve çözüm yolları, sayısal takoğrafın karayolu trafik güvenliğine etkisi, akıllı ulaşım sistemleri, trafik denetimlerinde yeni yaklaşımlar, karayolu trafik güvenliği perspektifinde yeni nesil araçlar ve otomotiv sanayi, e-call (acil çağrı sistemi) konuları ele alınıyor.

Trafik Dedektifleri Projesi Hakkında
OPET, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Trafik Dedektifleri Projesi’yle geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefliyor. Proje ile önce öğretmenlere, daha sonra çocuk ve gençlere 9 ana konuda verilen eğitimlerle, trafik kazalarının engellenmesinde kalıcı bir çözüm yaratılması öngörülüyor. Eğitimlerde, çocuk ve gençlere ‘Trafik Dedektifi’ unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli gerçekleştirmeleri bekleniyor. Eğitimler; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları başlıkları altında düzenleniyor. ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ile trafik kuralları konusunda farkındalık yaratarak mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye’nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Bugüne dek proje kapsamında 81 ildeki devlet okullarında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları’nda, Aile Bakanlığı’na bağlı 101 Sevgi Evi’nde, 12 ildeki Forum AVM’lerde, İstanbul Topkapı Trafik Parkı’nda, İzmir Bostanlı Trafik Parkı’nda ve Kidzania Keşif ve Eğlence Dünyası’nda eğitim verilen öğrenci sayısı kadar TD kimlik kartı ve broşür, etiket, defter, kalem, kokart dağıtıldı. Proje kapsamında 608 adet kayıtlı eğitmen polis memuru görev yapıyor. Dönem dönem eğitici eğitimleri tekrarlanarak hem bilgiler güncelleniyor hem de eğitmen sayısı artırılıyor.

Trafik Dedektifleri Yaşam Kemeri Uygulaması
Trafik Dedektifleri Projesi’nin alt açılımı olan “Yaşam Kemeri Projesi” ile OPET istasyonlarındaki tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi hatırlatılıyor. Yolları güvenli hale getirmeyi amaçlayan OPET, bu projeyle çocuklar ve gençler kadar yetişkinleri de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin araç kullanıcılarını yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeği doğrultusunda, OPET emniyet kemerine “Yaşam Kemeri” adını veriyor. Bu kapsamda OPET İstasyonlarına gelen her müşterinin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye’yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının, yüzde 70’lere çıkarılması hedefleniyor.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.