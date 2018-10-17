Opet Fuchs, TÜMKAF’ta geleceğin mühendisleri ile buluştu

Madeni yağ sektörünün önde gelen şirketlerinden Opet Fuchs, 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) 2018’e katıldı. Opet Fuchs’un, sektöre nitelikli işgücü kazandırırken ülke istihdamına katkıda bulunmak üzere yaptığı çalışmalarda hız kesmediğini belirten Opet Fuchs İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk “TÜMKAF bizim için, hedeflediğimiz işgücü ile temasa geçme yönünde oldukça faydalı oldu. Fuarın devam ettiği iki gün boyunca madeni yağ sektöründe kariyer yapmak isteyen mühendislerle görüşme imkanı bulduk. Onlara hem şirketimizin sektördeki yerini anlattık hem de sektörümüzün beklentilerini paylaştık” dedi. Çelenk, fuar sonunda ilgili kriterleri sağlayan tüm öğrencilerin şirketimiz yöneticileri tanışacakları ve aktif iş hayatına dair bilgiler alacakları sunumlara davetli olduklarını paylaştı.

Sektördeki nitelikli işgücünü istihdam için fuarların yanı sıra üniversitelerin kariyer günlerine katıldıklarını anlatan Çelenk, “Üniversite ziyaretleri ve fuarlar aracılığıyla sektörün ve şirketimizin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip adaylarla bire bir iletişim kurma olanağı buluyoruz. Tümkaf Zirvesi’nde Opet Fuchs olarak bu şekilde 1000 adaya ulaştık. Uzun vadede şirketimizde duyulacak işgücü ihtiyacı için, uygun bulunan öğrencilere istihdam olanağı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Çelenk fuarda, Opet Fuchs standını ziyaret eden mühendis ve mühendis adaylarının sorularını cevapladıklarını, sundukları kariyer olanaklarıyla ilgili bilgi verdiklerini kaydetti.