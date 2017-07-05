Opel Crossland X’in Fiyatları

Crossland X’in 410 litrelik bagaj hacmi ise etkileyici. Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunulan 15 santimetre ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde ise bu hacim 520 litreye kadar artırılabiliyor. Arka koltukların katlanması ile elde edilebilecek maksimum bagaj alanı ise 1.255 litre.

Dokuz farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Crossland X’te bu renklere Mineral Siyah, Saten Gri ve Kar Beyazı tavan renk seçenekleri eşlik ediyor. Çift renkli yapısı Crossland X’e modern ve stil sahibi bir hava katıyor.

Günlük sürüşü daha güvenli ve daha konforlu kılmak için teknolojik yeniliklerle donatılmış Crossland X’te öne çıkan özellikler arasında, Full Adaptif LED Farlar, Head up Display, Ön Çarpışma İkazı, Yaya Tanımlama ve Otomatik Frenleme, 180 derece Panoramik Geri Görüş Kamerası ve Kör Nokta Uyarı Sistemi bulunuyor.

Ülkemizde Enjoy ve Excellence donanım seviyelerinde sunulacak Crossland X’in tavsiye edilen satış fiyatları şu şekilde:

Benzinli Seçenekler

1.2 Benzinli 81 HP MT Enjoy 78 bin 900 TL

1.2 Benzinli 81 HP MT Excellence 90 bin 900 TL

1.2 Benzinli 110 HP AT Enjoy 86 bin 900 TL

1.2 Benzinli 110 HP AT Excellence 98 bin 900 TL



Dizel Seçenekler

1.6 Dizel 99 HP MT Enjoy 91 bin 900 TL

1.6 Dizel 99 HP MT Excellence 103 bin 900 TL