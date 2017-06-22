Önlem almazsanız, virüslerin bayramını kutlarsınız!

1. Ararken zehirlenmeyin. Özel günlerde arama motoru zehirlenmeleri artıyor. Siber suçlular, şu dönemde arama motorlarında “Ramazan Bayramı” ya da “Şeker Bayramı” gibi kelime aramalarında, bulaşıcı sitelerin üst sıralarda yer almasını sağlayabiliyor. Kullanıcı böylece virüslü sitelere ya da reklam içerikli sayfalara yönlendiriliyor. Yolun sonunda genellikle ödeme detaylarının istendiği bir ekrana ulaşılıyor. Bu durumda herhangi bir kişisel bilginizi ve özellikle de ödeme bilgilerinizi paylaşmayın!

2. Sahte bayram tebrik kartlarına dikkat edin. E-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bayram tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun farkında oldukları için birçok sahte kart ve bu kartların yönlendiği linkler, kullanıcıları bulaşıcı sitelere götürüyor. Tanımadığınız, size hiç birşey ifade etmeyen kişilerden gelen linkleri tıklamayın!

3. Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın. Tatile çıkmadan ve fırsat buldukça dijital sistemlerinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın. Bu konuda ESET’in ücretsiz online tarama hizmetini kullanabilirsiniz: http://www.eset.com/tr/home/products/online-scanner/

4. USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını da aynı şekilde virüslere karşı kontrol edin. Tatil dönemlerinde artan kullanımla beraber, bulaşma riski ve çapı da genişleyebiliyor. Tıpkı bilgisayarı taradığınız gibi bellekleri de güncel online scanner ile tarayın.

5. Sistem yamalarını ihmal etmeyin. İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından en önemli virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. O nedenle yola - tatile çıkmadan bilgisayar, telefon veya tabletinizde sistem güncellemelerini yükleyin.

6. Çok sık söylüyoruz yine tekrar ediyoruz: Verilerinizi mutlaka yedekleyin. Böylece bilgisayarınız ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

7. Konumuzunu herkesle paylaşmayın. Bayramda evde olmadığınızı herkes bilmek zorunda değil. Özellikle de hırsızlar bilmese iyi olur. Sosyal medya hesabınızda konumuzunu belirten özelliği kapalı tutun.

8. Her zaman güncel ve proaktif bir antivirüs yazılımı kullanın. Her gün 350 bin yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Korunmuyorsanız, açık hedefsiniz.

9. Tablet ve telefonunuzu da savunmasız bırakmayın, güncel bir mobil güvenlik yazılımı yükleyin.

Bu konuda ESET’in ücretsiz mobile güvenlik yazılımını kullanabilirsiniz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp&hl=tr

10. Cihazınızı fiziksel olarak da koruyun. Bilgisayar, tablet veya telefonuzuzu tozdan ve kumdan uzak tutun, aşırı ısınmamasına özen gösterin, suyla temastan kaçının. Tüm bunlar cihazlarda kalıcı hasarlara neden olabilir.

11. Cihazlarınız pek çok kişisel bilgi taşıyor, hırsızlara karşı dikkatli olun. Riski minimize etmek için cihazlar güvenli yerde tutulmalı ve mümkünse güvenlik kilidi kullanılmalı. Cihazlar çalınsa veya koybolsa da, içerdiği kişisel bilgiler ulaşılmaz olursa, gece daha rahat uyursunuz. Bu arada ESET Smart Security Premium programında yer alan Anti-Theft özelliği, kaybolan cihazınızın yerini saptayabiliyor: https://anti-theft.eset.com/?wrfsts=true

12. Veri hırsızlarına karşı da dikkatli olun. Acil durum oluşmadığı sürece ortak Wi-Fi ortamlarında parasal işlemler yapmayın! Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.