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“ONLAR BİTECEKLER, BU MİLLET ASLA...“

18 Aralık 2016 Pazar 02:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kalbimle inanarak söylüyorum; bu millet çıktığı bu yolda yek vücuttur. Bunlar istedikleri kadar şu veya bu şekilde bomba olsunlar, onlar bitecekler. Bu millet asla..." dedi.

'ONLAR BİTECEKLER, BU MİLLET ASLA...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'a gelişinde havalimanı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şüphesiz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz) buyuyor yüce Rabbimiz." ifadesini kullandı.

Kayseri'deki terör saldırısına atıfta bulunarak bu tür eylelerin kendilerini yollarından alıkoyamayacağını vurgulayan Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yapacakları Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı ve açılış törenini ertelemediklerini bildirdi.

"Onlar bitecekler"
Yarın Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışında vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu bir arada oluş aynı zamanda bir cevap teşkil edecek ama şunu tüm kalbimle inanarak ve bilerek söylüyorum; bu millet, çıktığı bu yolda yek vücuttur. Hep söylüyorum ya; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onlar ister canlı bomba olsunlar, ister şu tür bomba olsunlar, bu tür bomba olsunlar. Bunlar istedikleri kadar şu veya bu şekilde bomba olsunlar, onlar bitecekler. Bu millet asla... Tarih boyunca bu millet, hilal, haçlı zihniyetiyle nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz. Bütün mesele yeter ki siz aranıza bunları sızdırmayın."

"Güvenlik güçlerine bildirin"
Vatandaşlara "Nerede kim var, kimi biliyorsunuz hemen güvenlik teşkilatlarımıza bunu bildirin." çağrısında bulunan Erdoğan, bunun sadece güvenlik teşkilatlarının görevi olmadığını ifade etti.

Erdoğan, "Her mahallede muhtarlarımıza, köydeki muhtarımıza söylüyorum; kim senin mahallene, köyüne taşındı? Bunu senden daha iyi kimse bilir mi? Bilmez. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız, hemen güvenlik teşkilatımıza bildireceksiniz ve bunları toplayıp alacağız. Bunu birlikte yapacağız. Bunda hiç endişeniz olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 18.00'de yapılacak Akyazı'daki Spor Kompleksi'nin açılış törenine vatandaşları davet etti.

Anadolu Haber Ajansı
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