Onko İlaç'ın 2018 hedefi dünya pazarları

Onko İlaç, 2017 yılında AR-GE merkezi dahil, üretim tesislerinin tüm hatlarıyla Avrupa GMP’si alan Türk ilaç firması olarak global pazarlara açılmak yolunda büyük bir adım attı. Onko İlaç, yapmış olduğu yatırımla ülkenin sektör ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 2018 yılının hedefini global pazarlar olarak belirledi.

Türkiye‘nin ihtiyacını karşılayacak kapasite

Büyük bir yatırımla ileri teknolojiye sahip iki ayrı modern üretim tesisi kurduklarını ifade eden Onko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç, onkoloji steril likit, onkoloji steril olmayan solid ve onkoloji dışında steril likit üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Tesislerin Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Koç, 2018’de üretim tesislerinde gerek ruhsat sahibi olduğu ürünler için yerli üretim kapasitesinin ve gerekse sektör ihtiyacının karşılanması için fason imalat sayısının arttırılmasıyla aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “İlaçta Yerelleşme Projesi“ne büyük ölçüde katkı sağlayacaklarını, ayrıca global pazarlara açılarak önemli ölçekte ihracat yapma yolunda da ilerlediklerini belirtti.

Global pazar payını artıracak

2017 yılını değerlendiren Onko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç, halihazırda Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Kanada, Malezya ve Pakistan pazarlarına giriş yaptıklarını belirtti. Diğer çeşitli ülkelerde de görüşmeler yaptıklarını ve işbirlikleri oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Koç, son hedeflerinin ise ABD pazarı olacağını ifade etti. ABD pazarına girerken zorluk yaşamayacaklarını belirten Koç, tesisleri ABD’li uzmanların danışmanlığında ve FDA standartlarına uygun niteliklerde kurduklarını dile getirdi. Koç ayrıca, Bulgaristan’daki ofislerinin de faal olduğunu, bu ofisin AB pazarlarına girebilmek için önemli bir imkan sağladığını dile getirdi.

Bugün Onko İlaç’ın 74 ilacın üretimini gerçekleştirdiğini, 2018 yılında ise bu sayının 200’ün üzerine çıkacağını kaydeden Koç, üretimin %30’unu ihracata yönelik gerçekleştireceklerini dile getirdi. Koç, gelecek 5 yıl içinde Afrika ülkeleri, Avrupa, Laitn Amerika, Rusya ve bazı Ortadoğu ülkelerinin pazarlarında öne çıkacaklarını vurguladı.

Üretimi yapılmayan ilaçların üretimi

Öncelikle Türkiye’de kısıtlı oranlarda üretilen ya da hiç üretilmeyen, ancak hayati önem taşıyan ilaçları üreterek Türkiye’nin hizmetine sunacaklarını belirten Koç, ardından bu ilaçları dünya pazarlarına sunarak cari açığın kapatılmasına da katkı sağlayacaklarını ifade etti. Türkiye’nin ihraç ürünlerin getirisine bakıldığında katma değerin kilogram başına 1,5 dolar olduğunu, ilaç sektöründe ise bu oranın 29 dolara çıktığını söyleyen Koç, ilacın katma değerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Koç, cari açığın kapatılması için ilaç sektörünün en stratejik sektör olduğunun altını çizdi.

