Önemli Olan Dış Değil, İç Sağlığı İç Sağlığı İçin: Probiotic 12

Probiyotic12, etkisi kanıtlanmış ve patenti alınmış mikro kapsüllerle garantilenen 12 farklı probiyotik bakteri türünden oluşan benzersiz bir kombinasyon içerir. Patentli mikro kapsülleme töntemi ile zarar görmeden etki gösterecekleri noktaya; yani bağırsağa; ulaşan ve sağlıklı kalmaya en iyi şekilde destek olan değerli bağırsak bakterileri açısından zengin her bir kapsülde 1 milyar probiyotik bakteri bulunur.





Kullanım Önerisi: Yemekten önce günde 1 Kapsül

Probiotic12 Net miktar - 30 kapsül satış fiyatı: 89, 90 TL



Daha fazla bilgi almak için: www.lrworld.com/tr



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LR Health&Beauty Hakkında

LR Health&Beauty; vücut bakımı ve güzellik ürünleriyle, 1985’ten bu yana faaliyet gösteren Almanya'nın önde gelen doğrudan satış firmasıdır. Dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösteren LR, bünyesinde bulundurduğu 1.000’den fazla çalışanı, yaklaşık 300.000 kayıtlı iş ortağı ve müşterisiyle global sektörün önde gelen oyuncularındandır. Yenilikçi ve kaliteye önem veren kurum anlayışıyla LR, yaptığı 1 milyon Euro yatırımla, Avrupa’nın en modern AR-GE tesisine sahiptir. Dünyanın en büyük Aloe Vera üreticisi olan LR’ın ürünleri IASC (International Aloe Vera Science Council) ve INSTITUT FRENSENIUS kalite sertifikalarına sahiptir. LR’ın ünlülerin de dahil olduğu özel Eau de Parfum serisi DERMATEST onayı ve dünya çapında 40 milyonun üzerinde satış rakamıyla kalitesini ispatlamıştır. Alman kalitesindeki ürünleri, benzersiz otomobil konsepti, satış ortakları için mesleki eğitim ve hizmetleri, adil ve şeffaf pazarlama planlarının yanı sıra Bruce Willis, Karolina Kurkova, Emma Heming-Willis, Guido Maria Kretschmer ve Cristina Ferreira gibi ünlülerle yürüttüğü işbirlikleri LR’ın başarı faktörleri arasındadır. LR, operasyonel süreçleri uygulamaya koyarken otomobil konsepti kapsamında Porsche, Mercedes ve Volkswagen ile işbirliği yapmaktadır. LR bünyesinde 2006 yılında kamuya hizmet etmek amacıyla LR Global Kids Fund kurulmuştur. LR, Avrupa Doğrudan Satış Derneği(SELDIA) ve Türkiye Doğrudan Satış Derneği üyesidir. Daha fazla bilgi için http://www.lrworld.com/tr/ adresini ziyaret ediniz.

Probiyotic12, gösterdiği rahatlatıcı etkisinin yanı sıra içeresindeki farklı bakteri kültürleriyle sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı kalkan görevi üstleniyor ve vücudumuzu zinde tutuyor.