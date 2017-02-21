Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası

ANKARA (AA) - Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Halisdemir'in ailesine destek verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan dava için sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı önüne gelen AK Parti Gençlik Kolları'ndan bir grup, Halisdemir'in ailesinin yanında olduklarını bildirdi.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, milletin ve devletin yegane teminatı olan gençliğin her gün cansiparane mücadele verdiğini belirterek, "Bereket ve huzurun membağı, kardeşçe yaşamanın örneği olan ülkemiz, kimi zaman iç kimi zaman dış düşmanlarca kalleşçe ve adice oyunlara maruz kalmıştır. Hatta bu düşmanlar, iç dış birbirinden ayrışmadan her seferinde lanet planlarını birlikte yapmışlardır." dedi.

- "Halisdemir milletin içinden çıkan bir kahramandır"

15 Temmuz darbe girişiminin durdurulmasında milletin içinden çıkan kahramanların büyük önemi olduğunu vurgulayan Ecertaş, Halisdemir'in 15 Temmuz kahramanlık destanının en kıymetli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Halisdemir'in devletine milletine hainlik yapan darbecileri aslanlar gibi kükreyerek alınlarına yerleştirdiği bir mermiyle yerle yeksan ettiğini ifade eden Ecertaş, darbe girişimin durdurulmasında en önemli mihenk taşı olduğunu belirtti.

Ecertaş, "Bizler, şehit Ömer Halisdemir'le birlikte 15 Temmuz'da vatanı için canını veren şehitlerimizi unutmadığımızı ve asla unutmayacağımıza yemin ederiz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı