Ömer Aras, RTB House CEE İş Geliştirme Direktörü olarak atandı

Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer alan RTB House, CEE İş Geliştirme Direktörü olarak atanan Ömer Aras’ın Türkiye’nin de yer aldığı Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan sorumlu olacağını açıkladı. Türkiye’deki 5. yılını kısa süre önce kutlayan RTB House’un COO’su Daniel Surmacz, “Ömer’in tecrübesi ve bilgi birikimi sayesinde Türkiye’de dinamik bir gelişme elde etmeyi başardık. Yeni rolüyle birlikte CEE bölgesinin tamamında Ömer’in liderliğinde benzer bir büyümenin gerçekleşeceğine olan güvenimiz tam” dedi.

RTB House CEE İş Geliştirme Direktörü Ömer Aras ise şunları söyledi:

“Önümdeki yeni engellerin üstesinden gelmek için sabırsızlanıyorum. Böylesine harika bir ekibe katılmak ve liderlik etmek eşsiz bir ayrıcalık. Orta ve Doğu Avrupa’daki liderliğimizi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” 2013 yılında Türkiye ülke müdürü olarak RTB House’a katılan Ömer Aras, Türkiye’nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olmasını sağladı. 2014 yılından itibaren şirketin genel merkezinin bulunduğu Varşova’da çalışmaya başlayan Aras, iş geliştirme, yönetim ve tüm operasyonlardan sorumlu olarak görev alıyordu.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer alan RTB House’un şu anda 70'ten fazla ülkede Adidas, Hotels.com, New Balance, Trivago, Sephora ve Walmart.com gibi dev markaları da içeren 1.200'ün üzerinde müşterisi bulunuyor. Financial Times 1000 listesinde Avrupa'da teknoloji sektöründe en hızlı büyüyen şirketler arasında gösterilen RTB House, gerçek zamanlı teklif verme modelinde reklam satın almak için kendi teknolojisini geliştirmeyi ve uygulamayı başaran dünyadaki birkaç şirketten biri olarak faaliyet gösteriyor.