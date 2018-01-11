OMEGA Olimpiyat Özel Saati

2018’in Şubat ayında PyeongChang'da gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları'na özel, geri saymak için üretilen Seamaster Planet Ocean "PyeongChang 2018", bu harika organizasyon bittikten sonra daha uzun bir süre dünya çapındaki hassasiyeti ile çalışmayı garanti ediyor.

2018 parça ile limitli olarak üretilen bu özel model, cesur mavi ve kırmızı (Kore bayrağı) renkleri ile estetik açıdan çarpıcı bir kronometre olmasının yanında, aynı zamanda teknolojik bir mucize. Paslanmaz çelikten kasası içinde cilalanmış mavi seramik [ZrO2] bir kadrana sahip. Rodyum kaplama indeksleri, mavi ışık yayan beyaz Super-LumiNova ile donandı. Bu özelliklerini akrep ve yelkovan göstergeleri ile paylaşılıyor. Dakika göstergesi, çerçevenin üzerindeki noktayla aynı hizada yeşil bir parıltı yayıyor. Tek yönlü dönen dalış çerçevesi gerçekten çok özel. Dünyanın ilk cilalanmışmavi seramik ve kauçuk ayrıntılı halkasına ve OMEGA Liquidmetal® dalış skalasına sahip. Bezelin kırmızı kauçuk alanı, ilk 15 dakika için kırmızı renk tasarlandı. OMEGA Liquidmetal® ayrıntısı ayrıca dakika ölçeğinde ve saat 12 noktasında kullanıldı. Saat 3 hizasına yerleştirilen tarih penceresinin sağında OMEGA logolu kurmalı kolu yer alıyor. Saat 10 hizasına yerleştirilen helyum kaçış valfına "He" ibareli kabartma işlendi.

Saatin kubbeli, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal yüzü, her iki yanından yansıma önleyici özelliğe sahip. Kasa arkasına ise yeni alveol deseni, PLANET OCEAN & LIMITED EDITION kelimeleri ve Limited Edition numarası mavi renk ile işlendi. "PyeongChang 2018" yazısı ve Olimpiyat Kış Oyunları logosu da kasa arkasında kullanılan safir kristale aktarıldı. Saatin mekanizması OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900. Bir Master Chronometer olarak bu saat, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (METAS) tarafından belirlenen 8 özenli ve zorlu teste 10 gün boyunca tabi kalarak, tamamını aştı ve endüstrideki en yüksek saat kontrol testlerini geçmeyi başardı. Bu limitli model, mavi renk dokulu kauçuk bir kayışa ve kayış kenarlarında mavi-kırmızı kauçuk ayrıntılara sahip. Özel kutusu içinde ekstra bir paslanmaz çelik bilezik ile satışa sunuluyor. Kutuya dahil olarak kayış değişim ekipmanı, kullanıcısının görünümünü hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmesini sağlıyor. Gerçek koleksiyonerlerin saati olan Seamaster Planet Ocean "PyeongChang 2018", bu büyük global organizasyonu gerçek OMEGA tarzında kutluyor.