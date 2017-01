OKULLARA "KAR TATİLİ" SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

BURSA (AA) - Türkiye genelinde geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, valilerden tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla iletirken övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.

Yurtta geçen hafta cuma akşamı başlayan, özellikle batı kesimleri etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayatı zorlaştırdı.

Özellikle pazartesi gününden bu yana ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Konya gibi birçok kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitime belirli sürelerde ara verildi.

Kar yağışının ve soğukların etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler ve veliler de valilerden tatil beklentilerini günlerdir sosyal paylaşım sitelerinden iletiyor.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan beklenti içeren paylaşımlar tatil haberinin gelmesinden sonra övgüye dönüşürken eğitime ara verilmeyen illerden gelen mesajlar ise tebessüm ettiriyor.

Konya'dan bir öğrenci, tatil kararı çıkmaması üzerine "Vali amca komando muyuz biz? Ver tatili. Geçen alt yazıyı görüp sevinmeyi nasip etsin Allah." mesajını paylaşırken başka bir öğrenci "Müdürüm siz söyleyin, biz tatili hak etmedik mi?" paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

- "Dua zinciri"

Aynı kentten başka bir öğrenci "Vali amca millet ders çalışmayı bırakıp Kontv ya da Konya Valiliği sitesine bakıyor. Tatil yap Gonya'yı sevindir." paylaşımıyla tatil talebini iletti. Bazı öğrenciler ise "Bence bütün öğrenciler olarak son kez bir kar tatilini hak ediyoruz, değil mi? Canımın içi Valim." ve "Konya'da kar tatili olması için dua zinciri başlatıyoruz. Dua edip 5 arkadaşına gönder sen de tatilden yararlan." mesajlarını paylaştı.

Kar yağışının ender görüldüğü İzmir'den bir öğrencinin "İzmir Valisi, gözünü seveyim bir de sen tatil haberi ver." mesajı dikkati çekti.

"Erzurum'da -38 derecede tatil yok. Herkes okuluna, işine gidiyor. Burada 5 santim kar yağsın hemen hanım evladı gibi söylenmeye başlıyorlar." mesajı da sosyal paylaşım sitesinde yer aldı. Erzurum'dan bir öğrencinin "Bence Erzurum Valisi #vasipşahin olsun ancak okullar öyle tatil olur." paylaşımı da sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

- Validen öğrenciye yanıt

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ile öğrenci arasındaki mesajlaşma da dikkati çekti. "Valim okullar tatil oluyor mu? Yoğun kar yağışı gösteriyor da. Olmuyorsa bize de makam aracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptı da." mesajına Vali Haktankaçmaz, "Buğracığım, makam aracına binmek için önce böyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor." yanıtını verdi.

- "Gözünün altındaki beni öpeyim"

Yine bir genel paylaşımda, "İzmir'de birkaç saat kar yağınca okulların tatil olduğunu duyan Erzurumlu dayı sormuş: 'Bizim çocuklar Eskimo mu?' diye" ifadelerine yer verildi.

Çeşitli kentlerden öğrencilerin tatil beklentilerine ilişkin bazı sosyal mesajları şöyle:

"Yoğun diye tatil edilen yağışta, Erzurum'da çocukları beden eğitimine çıkarabilirdik halbuki." (Erzurum)

"Sesizce nöbetteyiz belki tatil olur diye. Haydi vali amca kırma bizi." (Konya)

"Kar yağdı İstanbul çocukları tatil :) Ardahan, Erzurum'da 3 metre kar var çocuklar okula gidiyor." (Erzurum)

"Bursa'nın üzerine çığ düşecek ondan sonra tatil olacak herhalde."

"Kendimi şu sıralar Van Persie gibi hissediyorum. Kenarda hep sınavlara ısınıp, tam oyuna girecekken tatil oluyor. Hep ısınıyorum Vasip'ciğim." (İstanbul)

"Bak yine kar yağıyor. Bu kar 1 hafta kalkmaz. Sen her gün açıklama yapacağına bir hafta tatil et." (İstanbul)

"İzmir'de okullara kar tatili var Erzurum'da yok. 2017 çok ilginç devam ediyor." (Erzurum)

"Batıda kar yağınca hemen tatil ediliyor da Erzurum kutup bölgesi mi?" (Erzurum)

"Kışın çok sevilir, acaba nedir nedir? Kar tatili denince akla, hemen onun adı gelir: Vasip, Vasip, Vasip." (İstanbul)

"Erzurum'da iki gün kar tatili verilmesi için 6 metre kar yağması lazım..." (Erzurum)

"Valiciğim okul dediğin nedir ki? Gidilir gelinir. Sağlık dediğin önemli şeydir. Hasta hasta ölü gibi geziyoruz. Etme kurban olayım bir gün daha et sevaba girersin. Cennete bir adım daha yaklaşırsın." (Kırklareli)

"Gözünün altındaki beni öpeyim." (Bursa Valisine)

"Vasip Şahin Ankara'ya da el at kurban olayım ya. Bizim Vali tatil matil yapmıyor. Her gün her gün iyi dersler." (Ankara)

"Gece karın yağışına bak, bir de dön Ankara'nın ayazına bak. Yarın tatil yapmayacaksan, dön yolların haline bak." (Ankara)

"İzmir bile tatil be Valim, Ankara evlatlık mı?"

"Yaww bi kar yağdı 3 gün tatil oldu bee, Ankara kayak merkezi oldu haberleri yok."

"Camdan bugün bakma Valim, gönlümüzü yakma Valim. Bu gece kar yağdı say, gel okulları eyle tatil." (Ankara)

"Sıradaki şarkı eskişehir valiliğine gelsin. e ve v harfini bilerek küçük yazdım, tatil olsaydı büyük yazardım."

"İstanbul'a İzmir'e yağan kar da Eskişehir'e yağan ne? Bize niye tatil yok?"

"İzmir'de bile tatil edilen okullar, kar kış kıyamet olan Eskişehir'de hep açık. "

"Edirne de -13+kar, tatil yok. İzmir'de kar yağdı diye tatil."

"Zonguldak, Bolu ve Ankara da kar varken bu üç ilin arasında kalan Devrek'te neden yok? Neden? Neden? Tamam kar olmasın da tatil neden yok."

"Samsun da 2 cm kar yağınca okulları tatil ediyorlar, biz Bolu'dayken belimize kadar kar yağınca kürekle aça aça okula gidiyorduk."

"İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir'de okullar tatil edildi."

"Ulan az kar yağsa Ege'de her yerde okullar tatil ediliyor. Biz Van'da ilkokuldayken servis camındaki buzları kazır okula servisi itekleyerek götürürdük."

"Konya'dan bir kar yağar ince ince, öğrencinin hali nice, Vali tatil ederse cennete girer bence."

- "Erzurum'da -38°'de neden okullar tatil olmir gardaş?"

"İki gram kar sonra hemen tatil, nedir bu ya? Kars, Artvin, Hakkari, Afyon, Uşak 4 ay kar içinde ya Moskova. Nasıl bir iş bu."

"Şu kar tatilini bi türlü anlamam, kar var diye okul tatil edilecekse Kars'ta 6 ay okullar kapalı olmalı.

"-49'da okullar tatil olmadı, kısmi bir biçimde donarak okula gittik. İstanbul Kars'la yer değiştirse mayıs sonuna kadar tatil ilan ederdi." (Kars)

"Kars Valisi yarın okulları tatil yapmasa küserim."

"Hakkari'den gelmiş bir Valiye sahibiz çok da tatil beklemeyin Sayın Konyalılar"

"Hakkari de yol da yürüyen kardan adamlar olsa bile tatil olmuyo, olmayınca olmuyo yani."

"Erzurum'da -38°'de neden okullar tatil olmir Gardaş?"

"İzmir valiliğinin okulları tatil ettiğini gören Erzurum Valiliği okulları yarı yıl komple kapatma kararı almalıdır. Güler misin ağlar mısın?"

"Sayın Valim bizde okulumuzdan ayrıyı kalmayı istemeyiz de olumsuz hava koşulları yapacak birşey olmadığından gidemiyoruz

"En tatlı sabahlar M. İlker valimizin verdiği tatille baslar." (Kırklareli)

"İzmir'de bile okullar tatil, #Kayseri şok"

"Antalya'da da okullar tatil. Kayseri'de tık yok. Dünya tersine dönüyor."

"Tatil haberini birbirine ulaştıran öğretmenlerin hızı 212326466 ışık olarak kayda geçti."

"Tatil vermediğin gün yapılan sınavdan 85 alıyorum! Mutlu musun sevgili Valiciğim, bugün tatil olsaydı 90 alırdım yazık oldu."

Anadolu Haber Ajansı