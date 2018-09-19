Olağanüstü besleyici niteliği, bedenin yapısal ihtiyaçlarına yönelik katkısı ve özellikle kemik gelişimine yaptığı destekle süt, vazgeçilmez bir besin maddesi. Çeşitli araştırmalar, düzenli olarak kahvaltı yapan ve kahvaltıda süt ürünleri tüketen çocuklarda eğitim başarısının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Her sabah mutlaka 1 bardak süt

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt’ten Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Okulda başarı için süt ve peynir şart” diye konuştu. Keleş, şunları söyledi: “Kahvaltıda ve beslenme çantasında süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verin. Özellikle çocuklar kahvaltıda mutlaka 1 bardak süt içilmeli. Bununla birlikte hem sabah hem de gün boyu tüketime uygun peynir, tereyağı, ayran, yoğurt gibi pek çok sütlü seçenek mevcut. Ayrıca çocukların severek keyifle tüketeceği pek çok sütlü atıştırmalık da var.”

Süt ürünleri en ideal kalsiyum kaynağı

Büyüme ve gelişme çağında kalsiyum alımının kilit önemde olduğunun altını çizen Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Vücudun kalsiyum ihtiyacına en ideal cevap verecek gıda maddesi süt ve süt ürünleridir. Peynir, yoğurt ve ayran tam anlamıyla birer kalsiyum deposudur” dedi.

Tok tutmaya yardımcı olur

Protein içeriyle de öne çıkan süt ve süt ürünleri, besleyici niteliğinin yanında tok tutma özelliyle de derslerde odaklanmaya yardımcı olur” diyen Murat Keleş, bir de uyarıda bulundu. Keleş, “süt ve süt ürünleri, doğası gereği hızlı bozulabilme özelliğine sahip. Buna dikkat edilmeli. Beslenme çantasına hızla bozulmayacak küçük UHT süt paketleri eklenebilir. Peynirli hazırlanan sandviçler veya sütlü atıştırmalıklar, hava almayacak şekilde paketlenmeli ve çok uzun süre bekletilmeden tüketilmeli” bilgisini paylaştı.

Eğlenceli lezzetler: Teksüt Çubuk Peynir – Teksüt Misket Peynir

Teksüt, peynire genellikle mesafeli duran küçük çocukların da keyifle tüketebileceği seçenekler sunuyor. Teksüt’ün eğlenceli lezzetleri arasında yer alan Çubuk Peynir ve Misket Peynir, şekil ve lezzet itibarıyla tüketirken eğlendiriyor ve çocukların peynir yemesini kolaylaştırıyor.