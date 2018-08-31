OİB, MIMS Automechanika Moskova'ya 47 Türk firması ile katıldı

Türkiye ihracatının üst üste 12 yıldır lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak için MIMS Automechanika Moskova Fuarına katıldı. Türk otomotiv sektörünün tek ve lider örgütü Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonluğunda gerçekleştirilen mili katılımda 47 Türk firması yer aldı. Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen fuarda, Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarda otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar otomotiv sanayinin bütün sektörlerinden firmalar son ürün ve hizmetlerini sergiledi. Yaklaşık 1.000 metrekare alanda yer alan Türk firmaları ise otomotiv yedek parçaları, havalı fren ve debriyaj sistemleri, motor parçaları, araç filtreleri gibi geniş bir yelpazede sergilediği en yeni ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü.

MIMS Automechanika için görkemli bir hazırlık yapan OİB, fuarda “Turkey Discover the Potential” konsepti ile Türkiye tanıtım standı kurdu. Fuara OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Ticaret Bakanlığı ve OİB temsilcileri de katıldı.



İkili ilişkiler, otomotiv sanayisi için fırsat

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Rusya ve Türkiye’nin otomotiv alanında gün geçtikte artan bir üretim ve pazar gücüne sahip olduğuna dikkat çekti. Siyasi ve ekonomik açıdan ilişkilerin düzelmesinin, otomotiv alanında ikili ticarete ivme katmak için önemli bir fırsat yarattığının altını çizen Baran Çelik “Bu nedenle uluslararası birer platforma dönüşen MIMS gibi fuarlar büyük önem taşıyor. Rusya sadece Türkiye için değil dünya otomotiv sektörü için önemli ve gün geçtikte büyüyen bir pazar. Türk otomotiv endüstrisi de orta-ileri teknoloji içeren üretim ve nitelikli iş gücü ile hem bölgesinin hem de dünyanın yükselen yıldızı. Sektörümüz, aynı zamanda Türkiye ihracatında 12 yıldır üst üste şampiyon sektör durumunda. Bu da gösteriyor ki iki ülke otomotiv alanındaki başarı ve potansiyelini kazan-kazan mantığı ile ele alabilir ve mevcut iş birliğini daha da ileri boyuta taşıyabilir. Bu anlamda bu yıl altıncı kez katıldığımız fuar, ihracat ve yatırım fırsatları bakımından oldukça verimli geçti” dedi.

Rusya’da faaliyet gösteren ana sanayi firmalarının, Türk otomotiv sanayi firmalarını yakından tanıdığını vurgulayan Çelik “İşletmelerimiz, Rus otomotiv ana ve yan sanayinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak teknoloji ve nitelikli iş gücüne sahip. Bu da bizi pazarın ilk tercih edilen tedarikçilerinden biri yapıyor. Türkiye, aynı zamanda Rusya pazarında otomotiv yatırımları olan bir ülke. Yani hali hazırda karşılıklı temas ve iş birliğimiz sürüyor. MIMS sayesinde pek çok firma ileriye dönüş yapabileceklerini yüz yüze görüşme fırsatı buldu” diye konuştu.



Türk otomotiv ihracatı, bazı AB ülkelerinin toplam ihracatını geçti

Türk otomotiv endüstrisi hakkında bilgiler veren Baran Çelik, şunları söyledi: “Türkiye, otomotivde 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri. Son üç yılda üç basamak birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar üretiminde 14.sıraya yükseldik. AB ülkeleri içinde de beşinci büyük üretici ve Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Rakamların da net bir şekilde ortaya koyduğu üzere üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen güçlerinden biriyiz. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolar ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv sektörü olarak neredeyse Avrupa’daki bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar ihracata imza atıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz döneminde de Türk otomotiv ihracatı geçen seneye göre yüzde 14,4 artarak 19,2 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların ilk 7 ay rekoruna ulaştık. Rusya’ya olan ihracatımız da aynı dönemde yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz.”



Türkiye, Rusya için ideal tedarikçi ve partner ülke

Dünya otomotiv endüstrisinin yeni ekosisteminde internete bağlı araçların, iletişimin ve büyük verinin önem arz ettiğini dile getiren Baran Çelik, görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Bilişim ve yazılım teknolojilerine yatırım yapmak, tedarikçilerin ayakta kalması açısından artık bir zorunluluk. Türk otomotiv sektörü de bu değişime hızla ayak uyduran endüstrilerden bir tanesi. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yaparak ihracatımız orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturuyoruz. Diğer taraftan Rus hükümeti de çeşitli destek mekanizmaları ile yabancı yatırım için elverişli bir iklim yarattı. Rusya, ayrıca dünya kalite standartlarında üretim yapan yan sanayinin gelişmesini arzu ediyor. Tüm bu kriterler, Rusya açısından Türkiye’yi otomotivde lider tedarikçi ve partner ülke olarak öne çıkarıyor. Hali hazırda korumacı ticaret politikaları ve ticaret savaşlarının küresel otomotiv ticareti üzerinde de olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olarak görüldüğü bir ortamdayız. Bu durumu bölgenin iki lider ülkesi olarak fırsata dönüştürebilirsek, karşılıklı kazançlı çıkacağımıza inanıyoruz.”



