Öğrencilerin tebrik mektubuna Mehmetçik'ten "hediyeli yanıt"

Sandıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, Şemdinli'de bulunan Kayalar Karakolu 3. Hudut Bölüğündeki askerlere yeni yıllarını kutladıkları mektuplar gönderdi.

Tebrik mektuplarını okuyan askerler de öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi aldı. Bölükten Piyade Uzman Çavuş Tolga Aydın, malzemeleri Hakkari'deki arkadaşları adına öğrencilere teslim etmek üzere Sandıklı'ya geldi.

Piyade Uzman Çavuş Aydın, okulda yaptığı konuşmada, öğrencilerin tebrik mektuplarını aldıklarında çok mutlu olduklarını söyledi.

Gönderilen tebrik mektuplarına kayıtsız kalamadıklarını anlatan Aydın, "Arkadaşlarımızla 'Öğrenciler için ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladık. Kitap, kalem, silgi alarak onlara hediye edelim, biz de onları mutlu edelim istedik. Aramızda topladığımız paralarla kitap ve kırtasiye malzemeleri aldık. Onlara arkadaşlarımın selamını ilettim." dedi.

Daha sonra Aydın, öğrencilere tek tek hediyelerini dağıttı.

Aydın, Okul Müdürü Ali Osman Utku, Müdür Yardımcısı Mehmet Uluşık ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, bölüğüne dönmek üzere okuldan ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da öğrencilerin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan askerlere moral ve destek için yılbaşında gönderdiği tebrik mektubuna, Mehmetçik'ten "hediyeli yanıt" geldi.Anadolu Haber Ajansı