Öğrencileri zehirleyen sokak satıcılarına suçüstü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde narkotik ekiplerince, okul önlerinde yuvalanan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, satışa hazır paketlerde 1 kilo 771 gram esrar ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Plevne Mahallesi'ndeki okul önlerinde bir şüphelinin araçla uyuşturucu sattığı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucu şüpheliden uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, kullanıcıların ifadeleri doğrultusunda sokak satıcıları S.A. ve V.E'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır 344 pakette 1 kilo 771 gram esrar, bir tabanca ve hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 18 bin 975 liraya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, uyuşturucu maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça iştirak eden şüphelilerle mücadelenin etkin şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Anadolu Haber Ajansı