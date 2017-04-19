Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında el izleriyle Atatürk portresi yaptı.

Kemalpaşa İlkokulu öğretmenleri Erdal Yağlı ve Mehtap Dede öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, parmak boyasıyla boyadıktan sonra 15 metrekarelik bez üzerine ellerini basarak Atatürk portresi oluşturdu. Çalışmayı bir haftada tamamlayan öğrenciler farklı bir etkinliğe imza atmış oldu. Yapılan portre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okulun dış duvarına asılacak.

Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlık yapmak amacıyla Atatürk portresi oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Bunun için 15 metrekarelik bez alarak okul öğrencilerinin tamamının el izlerinden bir çalışma hazırladıklarını belirten Yağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmişti. Biz de Atatürk'e sevgimizi göstermiş olduk." dedi.

Öğrencilerin çalışmayı yaparken oldukça heyecanlı olduğunu ve eğlendiğini dile getiren Yağlı, "Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerin el izleri ile portreyi oluşturduk. Bine yakın el izi kullanarak yaptığımız çalışma sonucu muhteşem bir eser ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Hazal Kıraç da resmi yaparken çok heyecanlandığını, öğretmenleri ile çok eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatarak "Biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yapmaktan çok mutluyum." görüşünü kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı