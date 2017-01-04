Ofiste akustik dönem

Akustik denildiğinde aklımıza konser salonu, gösteri sanatları merkezi gibi etkinlik mekanları geliyor. Oysa günümüzün çalışma anlayışı, akustiği iş hayatına da taşıyor. Bu durumun başlıca nedeni, açık ofislerin sayısının hızla artması. Çalışanların motivasyonunu ve iletişimini artırsa da, gürültü kirliliği gibi önemli bir sorunu beraberinde getiren açık ofisler için en etkili çözüm ise, akustik ürünler. Tuna Ofis, tasarımları ve kullanılan materyalleri ile akustik etki yaratan ürünleriyle ofis çalışanlarına sessiz bir ortam sunuyor.

Tuna Ofis’in akustik özelliğe sahip dolaplarının arka ve iç yüzeylerine, içinde kumaşın da olduğu farklı döşemeler uygulanıyor. Böylelikle ses izolasyonu ile birlikte estetik bir görünüm sağlanıyor. Yüksek sırtlıkları ve kenarlıkları ile sesin dağılmasını önleyen kanepeler ise, çalışanların çay-kahve molalarını keyifli bir ortamda geçirmelerine olanak tanıyor. Tuna Ofis ayrıca, ses izolasyonu özelliğinin yanı sıra açık ofislerde çalışanlara kişisel alan yaratan bölücü paneller için çalışmalarını sürdürüyor.



Tuna Ofis hakkında:

“Bugünün ofis yaşamı, bugünün tasarımı” mottosuyla fark yaratan tasarımlar sunan Tuna Ofis, 1970 yılında Tuna Çelik markasıyla İstanbul’da kuruldu. 1982 yılında şirketin ulusal bir marka olma kararının bir yansıması olarak Ankara'daki ilk showroom hizmete girdi. Türkiye’de ofis mobilyaları sektöründe tek yabancı ortaklı kuruluş olan Tuna Ofis, 1992 yılında İsviçre’nin en köklü şirketlerinden Girsberger Holding AG ile ortaklığa giderek ofis koltuğu üretimine başladı. Bugün Tuna Girsberger, yılda yaklaşık 70 bin adet koltuk üretiyor.

Tuna Ofis’in Silivri-Kınalı’da bulunan ve toplam 55 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren üretim tesislerinde ahşap ve metal üretim hattı, toz boya tesisi, sofa ve koltukların üretildiği döşeme hatları, cilahane bölümleri bulunuyor. Tesisin metal bölümü yılda 120 bin adet işlenmiş parça, ahşap bölümü ise 900 bin metrekare ahşap işleme kapasitesine sahip. Modern cila tesislerinde ise elektrostatik toz boya hattında 180 bin metreküp alüminyum, sac işleme ve arıtma yapılıyor. Tuna Ofis, bugün İstanbul Altunizade, Silivri’nin yanı sıra Ankara, İzmir ve Riyad’ta bulunan showroom’larıyla hizmet veriyor.