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OEPSAŞ artık Zorlu Enerji adıyla faaliyet gösterecek

Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerinde faaliyet gösteren OEPSAŞ, çalışmalarına “Zorlu Enerji” olarak devam edecek. OEPSAŞ; 2017’nin Şubat ayında Zorlu Enerji Grubu’na dâhil olmuştu.

OEPSAŞ artık Zorlu Enerji adıyla faaliyet gösterecek

Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerinde faaliyet gösteren OEPSAŞ, çalışmalarına “Zorlu Enerji” olarak devam edecek. OEPSAŞ; 2017’nin Şubat ayında Zorlu Enerji Grubu’na dâhil olmuştu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:05
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OEPSAŞ artık Zorlu Enerji adıyla faaliyet gösterecek

Zorlu Enerji,çatısı altında bulunan tüm şirketleri “Zorlu Enerji” markası altında birleştirdi. Birleşme kapsamında Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerinde perakende elektrik satış faaliyetlerini yürüten OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.), artık “Zorlu Enerji” adıyla çalışmalarına devam edecek.

Eylül ayı itibarı ile OEPSAŞ faturalarında şirket logosunu kullanmaya başlayan Zorlu Enerji, aboneler nezdinde faaliyetlerinde hiç bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak yapılan isim değişikliği ile ilgili banka ve anlaşmalı kurumlara operasyon öncesi bilgi de verdi. Tek marka ve tek logo yaklaşımı ile Zorlu Enerji; iş ortakları, sektör ve müşterileri için aktif ve öncü bir şirket olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

“Zorlu Enerji” adı altında tek marka ve tek logoyla hizmet verilecek olmasıyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamaya göre Zorlu Enerji’nin daha dinamik ve kurumsal bir kimliğe geçiş yaptığı belirtildi. OEPSAŞ’ın yanı sıra elektrik ticareti markası Zorlu Elektrik de, “Zorlu Enerji” adı altında hizmet vermeye devam edecek.

Zorlu Enerji, bu gelişmeyle uzun süredir çalıştığı ve uygulamaya geçirdiği güneş enerjisinden elektrikli araçlara, şarj ünitelerinden elektrik şebekelerine, proje geliştirmeden işletmeye kadar her alanda enerji çözümleri sunan iş modelini marka çalışmalarına da taşımış oldu.

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